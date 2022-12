Como buen millennial, Bryan Navarro (26) inició esta travesía de las redes sociales en YouTube, luego saltó a Facebook, Instagram y cuando creía que no podían crear otra plataforma más, todos se mudaron a TikTok. Y aunque para él era un terreno completamente nuevo, no le tomó ni dos horas acostumbrarse.

Actualmente, tiene más de 107 mil seguidores en la red social y sus videos sobrepasan los cinco millones de reproducciones. Además, junto a su novia y futura esposa, se han convertido en la pareja más tierna, ‘chonguera’ y ‘maletera’ de TikTok.

“La verdad es que cuando llegué a TikTok me sentí muy viejito ja,ja,ja. Tengo ocho años como creador de contenido, o sea, ya te imaginarás. Empecé haciendo videos para reírnos un rato, quería compartirles lo que me pasaba en el día, hacerlos reír, luego me di cuenta de que esto traía muchas emociones. Las cosas buenas, malas, divertidas, todo lo comparto”, comenta el tiktoker que también es actor y músico.

Pueden encontrarlo en redes como: @bryannavarroa. Fotos: TikTok.

Bryan cuenta que convencer a su novia de grabar tiktoks no fue tan sencillo como la gente creería, pues ella pertenece al mundo corporativo, pero al final lo terminó logrando y ahora ella se divierte tanto o hasta más que él.

Juntos han grabado videos que se han hecho virales en segundos. ‘Cuando tu novio es muy empalagoso’, ‘Cuando dejo a mi novia sola con mi mamá’ y ‘Cuando mi novia me dice que hay chismecito’, son algunas de las parodias que graban en pareja.

“La comunidad me ve como un amigo más, me cuentan sus cosas, todo lo que les pasa, y ese fue mi objetivo desde que decidí dedicarme 100% a ser creador de contenido. Me gusta hacerlos reír y que confíen en mí”, agrega el comunicador.

