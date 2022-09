Tiene solo 23 años, pero no la ha tenido fácil y se ha recuperado de momentos difíciles en su vida. Jean Marco Damián Pisfil, es el payasito Cejitas, quien cuando no está con su traje multicolor y su nariz roja se dedica a hacer taxi por las calles de Los Olivos.

¿Cuándo te iniciaste como payasito?

A los 16 años. Empecé a trabajar en shows como muñequito de Olaf o Micky Mouse. Un día el payasito del elenco no pudo ir y me propusieron disfrazarme, no dudé y lo hice, así nació el payasito Cejitas.

¿Qué es lo más difícil en la vida de un payaso?

Sobreponerse a todo lo malo y seguir con el show, porque quienes te contratan no deben afectarse, solo queda sonreír y seguir adelante.

¿Te ha ocurrido algo feo durante un show?

Sí, con mi esposa, Mayra Espino, compramos con mucho esfuerzo un mototaxi, pero un día que fui a una presentación, lo dejé estacionado y me lo robaron. Yo quería llorar de cólera e impotencia, pero tuve que regresar a terminar la presentación.

Compra tela en Gamarra y manda a confeccionar sus trajes. Foto: Lenin Tadeo.

¿Pudiste recuperarlo?

No, tuvimos que volver a ahorrar y luego compré un mototaxi de segunda, lo vendí y con otros ahorritos compré un carro usadito con el que también hago taxi. Por mi familia sigo adelante siempre, pese a todo.

¿Qué otras situaciones has tenido que enfrentar?

Debido a las preocupaciones por las deudas y el estrés, sufrí parálisis facial. Necesité rehabilitación para superarlo y lo logré, por eso siempre digo: con fe se supera todo.

Pero también te han pasado cosas lindas…

Sí, claro, como conocer a mi esposa, que es animadora infantil. Así nos conocimos, entre bromas y risas la conquisté, hoy tenemos dos hijos, Gia Kalany (4) y Dreick Mattew (10 meses), ellos son el motor que me impulsa a no bajar los brazos y seguir trabajando.

Y volviendo a tu faceta de payasito, ¿es caro el vestuario?

Yo mismo lo diseño, compro la tela en Gamarra y la llevo a un sastre para que lo confeccione. También mando a hacer los zapatos. No es fácil ni barato, aunque crean que los payasos solo se pintan la cara y listo. En mis shows todos se divierten, no le hago bullying a nadie, lo mío es la chacota respetuosa.

¿Cómo se llama tu emprendimiento?

Espectáculos y Eventos Cejita Show, espero formalizarme muy pronto. Ofrecemos shows infantiles, baby shower, matrimonios, discotecas, orquestas, despedidas de solteras y shows de adultos.

Sufrió parálisis facial, pero ya está recuperado. Foto: Lenin Tadeo.

Hay niños que les temen a los payasos…

Sí, muchos, a veces los padres del cumpleañero piden que me maquille y ponga la peluca delante del niño para que vea que es un disfraz.

¿Cuál es tu horario de taxista?

De cinco de la mañana a tres de la tarde.

¿Qué otras actividades realizas?

Apoyo en construcción civil, he vendido periódicos, he sido repartidor, todo lo que sea trabajo es bienvenido.

Un consejo a los jóvenes…

Si son padres jóvenes, deben pensar primero en sus hijos, luchar por ellos, aunque se sientan cansados o derrotados. ¡Ah! y deben ahorrar. Nunca es tarde para proyectarse y cumplir sus sueños.