PERUANO QUE SE RESPETA. Esta ‘Chilindrina’ no vive en la Vecindad, tiene su casa en la picante zona de Puerto Nuevo, en el Callao. Y aunque sus vecinos no son el ‘Chavo del Ocho′ ni ‘Quico’, sino alegres chalacos que salen adelante con ingenio y sacrificio, la hija de ‘Don Ramón’ es la nueva engreída de grandes y chicos por sus hilarantes bromas.

Los niños del barrio de Puerto Nuevo son los más felices con el personaje de la 'Chilindrina del Callao'. Foto: Lenin Tadeo

La también bisnieta de ‘Doña Nieves’ es interpretado por el artista Jose Alfredo Acuña Vargas (35), conocido como la ‘Chilindrina del Callao’, quien lleva poco más de seis meses, dándole vida a este personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’. Acuña asume su papel con mucho profesonalismo, se viste como el personaje y hace las mecas y los berrinches típicos de la ‘Chilindrina’. “Fíjate, fíjate, fíjate”, repite cuando se acercan niños a pedirle una foto.

“Este personaje es el más divertido del Chavo del 8, la Chilindrina es una niña engreída y también muy noble. Yo trato de respetar esa imagen en mis shows, que son exclusivamente para niños, no digo groserías ni hago bromas de doble sentido”, explicó el artista.

Lleva más de seis meses caracterizando a la hija de 'Don Ramón'. Foto: Lenin Tadeo

Acuña comentó que decidió interpretar a la hija de ‘Don Ramón’ debido a que la actriz María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina’, se quejó que en nuestro país surgieron sujetos como: la Chilindrina de Huacho y de Chepén, que estaban haciendo cosas ajenas al personaje y que eso no estaba bien. “Yo hago un show sano y humor blanco para niños. También reparto mis ‘chilipaletas’ o mis aguas frescas, que son botellitas de infusión”, comentó el actor.

Sepa que

Acuña señaló que tendrá programa digital, que se llamará Las tardes de la Chili, por la señal de Lamtvperu-Oficial

Si deseas algún show, puedes contactarlo en redes, como: Resortyn y sus amigos

‘Kiko de Huaycán’ se recursea vendiendo turrones en el Mercado Central

'Kiko de Huaycán' se recursea vendiendo turrones. Foto: Allengino Quintana

PERUANO QUE SE RESPETA. No son buenos tiempos en la casa del buen ‘Kiko’, que tuvo que dejar La Vecindad y ponerse a vender turrones en el Mercado Central para ayudar a su mamá, ‘Doña Florinda’, y poder pagar la renta a ‘Señor Barriga’. El querido personaje de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, es interpretado desde hace algunos años por el artista Percy Mejía Arias (40), que es conocido por sus vecinos, como el ‘Kiko de Huaycán’.

Para generar un dinero extra, Mejía decidió ir al Mercado Central para vender a seis soles sus turrones. Su presencia caracterizado con el traje de marinerito y su pelota ‘cuadrada’ causó sorpresa entre los curiosos, quienes se acercaron a tomarse selfies y también a colaborar en comprar turrones. “A quienes no me compran mi turroncito, les digo: ‘No me simpatizas; chusma, chusma’”, cuenta este padre ayacuchano.

Mejía vive en Huaycán, donde divide su tiempo como motoxista y tiktoker. Tiene más de 11 mil seguidores, entre fans peruanos y extranjeros, quienes lo animan a continuar homenajeando a este personaje mexicano. “Me dan tips, como mejorar un poco mi voz, pero que tengo la actitud. Me gran sueño es que el propio Carlos Villagrán me mande saludos”, cuenta.

Actualmente, una serie de personajes de la Vecindad, como la ‘Chilindrina’, ‘Chavo del Ocho’, entre otros, suelen presentarse en diversas discotecas de Lima y provincia, algo que el ‘Kiko de Huaycán’ no esta de acuerdo. “No me gusta ese tipo de shows, porque no puedo ponerme a perrear con el personaje de ‘Kiko’. Mi espectáculo está más orientado para niños”, explica.

Sepa que