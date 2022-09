Juan Carlos González (37) lleva más de siete años trabajando como estatua humana, y aunque empezó de la forma tradicional, en el suelo, ahora conquista las calles de La Victoria y festivales nacionales e internacionales como ‘la estatua humana que levita’.

Con ayudita o no, este artista callejero se ha ganado el corazón de todos los vecinos victorianos. Y este 24 y 25 de setiembre será parte del Primer encuentro de estatuas humanas en Perú, en el emblemático jirón de la Unión, con invitados de Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, entre otros países.

¿Siempre quisiste ser artista?

Sí, desde el colegio. Hacía dibujos y pinturas. Todo en bajo y alto relieve. Era muy bueno en eso y ahora aplico ese arte en mis trajes.

¿Desde cuándo trabajas como estatua?

Hace siete años y gracias a un amigo que me enseñó todo lo que necesitaba saber. Primero empecé siendo estatua soldado, en el piso. Luego fui perfeccionándome hasta llegar a la levitación.

Usa pintura de payaso para maquillarse, pues las demás son muy tóxicas. Foto: Eduardo Cavero.

¿Cuál es el truco detrás de la levitación?

La performance consta de tres pasos y poner todo el peso en mi pecho. Claro que hay mucho de ilusionismo. No puedo decir nada más porque arruinaría el show, ja, ja, ja.

¿Para trabajar en esto necesitas cuidar tu físico?

Por supuesto. No puedo engordar porque los fierros se pueden doblar con el exceso de peso. Hago ejercicios para fortalecer brazos, pecho y piernas.

¿Hay algún cuidado extra que tienen las estatuas que levitan frente a las de piso?

¡Claro! Antes de instalarnos en el lugar, tenemos que verificar que el suelo sea plano y no tenga grietas. Es indispensable que todo esté parejo porque sino tambaleamos.

¿Cuánto tiempo te demoras en armar tu personaje?

Aproximadamente, 30 minutos. Me levantó a las 5 de la mañana y a las 7 ya estoy supervisando que todo esté ok. Me alisto rápido y a las 10 ya estoy en las calles trabajando.

¿De qué material es tu maquillaje y disfraz?

Uso pintura de payaso porque las otras son muy tóxicas para la piel. Y no hay tanto que disfrazar, pero sí pintar. Primero me pongo un polo, short, algo que sirva de base. Luego, los sello con laca para que quede pegadito a mi cuerpo. Los pinto y decoro con cosas que encuentro por ahí. Vuelvo a sellar con laca y listo. La laca hace que no se despinte así llueva.

Peatones y turistas se paran a tomarle fotos y dejarles propinita. Foto: Eduardo Cavero.

¿Qué personajes llevas interpretando?

He hecho de Aladino, de minero, un inca y de soldado. Todos ellos levitando.

¿Cuánto es lo máximo que has durado levitando?

Creo que cuatro horas, aproximadamente. Descanso, como algo y vuelvo a subir.

¿Qué necesita un joven para dedicarse a este arte?

Mucha pasión, creatividad, disciplina y constancia. No puedes quedarte en lo mismo, tus personajes tienen que evolucionar y tus técnicas también. Ser un artista profesional.

¿Cómo te encuentran en redes sociales?

Estoy en TikTok como j.cgonza

