PERUANO QUE SE RESPETA. Con esa destreza que tiene para cortar el cabello, realizar laceados, tintes u ondulaciones, ninguno de sus clientes podría imaginar que Haydee Huaranga Camavilca, conocida como ‘La Pasionaria del Centro, la princesa del amor’, sería una maravillosa estilista. En su peluquería ‘Princess Pasión’ en Ate-Vitarte, sus vecinas no solo acuden a realizarse un cambio de look y lucir hermosas, sino que van a disfrutar de sus canciones, como: ‘Amantes perfectos’, ‘Quiero embriagarme’, ‘Amor ilegal’, entre otros.

Huaranga cuenta que, mientras realiza los cortes de cabello o servicio de uñas o maquillaje a sus clientas, suele cantar música huanca, tunantada, huayno, Santiago, huaylas, chonguinada, y hasta se pone a zapatear. Algunas no saben que ella es una artista folclórica con más de 30 años de trayectoria y que ha cantando en escenarios de Estados Unidos y Europa.

“A mí me encanta maquillarme, y fue así como me puse a estudiar; luego aprendí un poco más del estilismo, así me animé a abrir mi peluquería. Mi peluquería es pequeña aún, pero de gran corazón. Aquí, no solo te dejamos bella, sino que terminas cantando y bailando”, cuenta la artista.

Nacida en el distrito de Ulcumayo, provincia de Junín, Huaranga siempre tuvo vocación para el arte. Una peculiaridad en su show es su clásico silbido, que cuenta aprendió cuando era niña. “Antes, en mi pueblo, no había celulares; y nosotros, en la comunidad, nos pasábamos la voz silbando; esa era nuestra principal forma de comunicación cuando estamos en distancias grandes, incluso, hasta ahora”, explica.

Huancavelicana zapatea, canta huaynitos y lava carros en San Juan de Miraflores

Huancavelicana canta huaynitos y emprende en negocio de car wash

PERUANO QUE SE RESPETA. Antes de zapatear y ponerse a cantar huaynos, la artista huancavelicana Carla Yaneth Cucho Acuña (30), conocida como ‘La voz de Oro’, coge su hidrolavadora, alista los baldes con agua, el shampoo y las esponjas para ponerse a lavar y encerar carros y camiones en el carwash ‘Jaimito’, que admistra en el distrito de San Juan de Miraflores. Sus clientes no solo acuden a su negocio por el excelente servicio que brinda, sino porque les canta algunas canciones como: ‘¡Qué lindos son tus ojos!’, ‘Un par de cervezas’, ‘Lloro para olvidar’, entre otros.

Yaneth es natal del distrito Del Carmen, provincia de Churcampa. Desde pequeña siempre tuvo afición por la música andina. A la edad de 11 años ganó el concurso ‘Dinita peruana’ para elegir a la imitadora de la cantante vernacular Dina Paúcar en el programa televisivo ‘Reinas del Mediodía’ en el 2004.

“El premio fue cantar con Dina en un concierto, y grabar una producción. Para mí, fue una oportunidad de oro ganar ese concurso. Luego estuve presentándome en varias regiones del país, hasta que a los quince años decidí dedicarme de lleno a formarme como profesional. Estudié primero una carrera de ingeniería agroindustrial, y luego concluí la carrera de administración de empresas”, contó.

En el 2001, después de emprender en el negocio de importaciones y lavado de vehículos, Acuña decide relanzar su carrera musical de manera virtual. De la mano del músico Ángel Salas, hermano de Miguel, quien fue arpista de Alicia Delgado, Yaneth vuelve a los escenarios, a los cuales promete no volver a bajarse. “Mi sueño es volver a cantar con Dina Paucar”, expresó.

