Aunque Teófila Surichaqui Yupanqui (68) tiene la jovialidad y el entusiasmo de una veinteañera, ya lleva cincuenta años en el negocio de las alcachofas. Emprendimiento familiar que heredó de sus abuelos en Jauja y que ella ha sabido sacar adelante a punto de sudor y lágrimas.

Gracias a estos nutritivos vegetales, esta comerciante del mercado minorista Tierra Prometida, en Santa Anita, logró que sus ocho hijos sean profesionales. Además, dice que su mayor satisfacción es enseñarles nuevas recetas a sus clientes, como la del cebiche y la de avena con alcachofas.

Doña Teófila, ¿desde hace cuánto vende alcachofas?

Llevo cincuenta años en esto. Primero vendía en Jauja, tierra donde nací. Luego vine a Lima. Le vendía a un mayorista que era muy abusivo con los precios. Cuánto habré llorado por su culpa. Gracias a unas señoras conocí La Parada y empecé a vender en una esquina. Y ahora tenemos un puesto grande aquí en Tierra Prometida.

Dicen que usted es la ‘reina de las alcachofas’.

Gracias a Dios así es, ja, ja, ja. Pero es gracias a mi familia, porque es una herencia de hace muchos años. Somos muy pocas familias que sembramos alcachofas en el país. Y felizmente con esto pude sacar adelante a mis ocho hijos.

También prepara conservas de alcachofas y su hijo se encarga de distribuirlas a conocidos supermercados. Foto: Allen Quintana.

¿Y ellos comparten la misma pasión que usted?

¡Claro que sí! Desde niños les enseñé las propiedades de esta planta, pero sobre todo cómo se siembra y se cosecha. Tres de ellos me ayudan en el negocio y han logrado que algunos supermercados nos compren. Los otros son profesionales muy empeñosos que se dedican a sus trabajos. Ellos me dicen que pueden encargarse del negocio, pero yo me muero si no trabajo. Soy feliz atendiendo a mis clientes.

Me han dicho que usted prepara un delicioso cebiche de alcachofas.

¡Y muy saludable! No tiene que envidiarle nada al de pescado y se prepara igualito. Pero además del cebiche, hay un licor de alcachofas que es maravilloso. La preparación es la misma que la del pisco sour, pero en vez de limón, licúas las alcachofas peladas. La alcachofa es riquísima y muy nutritiva.

Su ceviche de alcachofas es conocido en todo el Mercado Tierra Prometida. Además, también prepara licor y avena con este vegetal. Foto: Allen Quintana.

Dicen que ayuda a controlar los niveles de azúcar y colesterol en la sangre.

Así es. Además te protege de varias enfermedades. Todos los que sufren de hipertensión, hígado graso, estreñimiento, colesterol alto, y diabéticos, deberían incluir alcachofas en su dieta. Yo tengo 68 años y no estoy enferma de nada. Y es porque toda mi vida he comido alcachofas. Son el milagro de la naturaleza.

¿Podría darnos otra receta?

¡Por supuesto! Hay una clásica en mi familia y es la avena con alcachofas. Preparar avena con canela y agua, y echar hojas de alcachofa sin espinas. Dejar que hierva, sacar las hojas y ya está. La toman en el desayuno y cena, y vivirán cien años

