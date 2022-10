A sus cortos 21 años, Josepth Ovalle ha ganado casi 700 mil seguidores y 18 millones de reacciones positivas (ME GUSTA) en su cuenta de TikTok. Y esto es gracias a su talento artístico, picardía y principal objetivo: rendirles homenaje a las danzas tradicionales de nuestro país. En sus videos lo vemos bailando caporales, diablada, contradanza y música afroperuana, entre otros géneros.

“Cuando entré a TikTok me propuse hacer un contenido diferente, no solo pegarme a los virales del momento. Pensé qué podría ser y como me gustan mucho los caporales, me grabé un video bailando. Lo subí y para mi sorpresa tuvo como 3,5 millones de vistas. Dije ¡wow! Esto funciona (risas). Lugo grabé festejos, cumbias, música de la selva… todo lo que identificaba a mi país”, contó este estudiante de Comunicaciones, que está orgulloso de sus raíces ayacuchanas y selváticas.

Como en toda red social también están presentes los ‘haters’ (personas que se expresan con hostilidad) y Joseph no fue ajeno a ello. “Cuando abrí mi cuenta tenía 19 años y me chocó mucho que me criticaran duramente por mi cuerpo, mi estilo y la manera que bailo. Me desmotivó mucho porque no supe manejarlo en el momento. Ahora ya no considero las críticas destructivas, me quedo con las constructivas, las que me ayudan a mejorar y ofrecer un mejor contenido”, aclaró.

Este octubre, ha lanzado su #MESCRIOLLO2022, que tiene por finalidad subir videos bailando nuestra música. “En Fiestas Patrias hice algo similar y, como este mes estamos con el Día de la Canción Criolla, no podía pasarlo por alto. Estoy impulsando un trend para bailar este mes con ritmo, color y sabor. Muchos se están sumando, ¿y tú qué esperas? Ja, ja, ja”, destacó.

Puedes seguir sus bailes y ocurrencias en su cuenta de TikTok: @josepthovalle

TikTok: Comunicador la rompe con sus videos graciosos sobre temas laborales

Gracias a su creatividad y empatía, Jesús Pérez Ramos se sigue ganando el corazón de los usuarios de TikTok. Y es que este comunicador entró a esta red social el año pasado solo para ‘probar’.

“Al inicio no veía con buenos ojos a TikTok. No le encontraba el gusto. Un día dije voy a darle una oportunidad y ahí descubrí que es una excelente plataforma digital, te hace llegar a muchísimas personas, de todas las edades. Además, hacer los videos me ayudaba a desenvolverme mejor. Ahora estoy orgulloso de estar en esta red social”, contó este joven de 23 años.

En sus videos podemos ver, principalmente, parodias de escenas cotidianas en el centro de trabajo. Por ejemplo, ‘cuando llegas tarde al trabajo’, ‘cuando tus compañeros te dicen que los acompañes en sus horas extras’ o ‘cuando tu jefe te habla después de haberte gritado en frente de todos’. Plasma las experiencias propias y las que escuchó de los demás. Hasta el momento, cuenta con más de 25 mil seguidores y casi un millón de reacciones positivas (me gusta).

PROGRAMA PROPIO

Actualmente, Jesús trabaja como diseñador gráfico, pero se da tiempo para hacer sus videos en TikTok y grabar su programa ‘Conociendo más de…’ en YouTube e Instagram.

“Es un programa de entretenimiento en el que hablo de series, películas, actores… todo lo referente a la industria del arte. Este proyecto lo empecé durante la pandemia. Ahí soy productor, editor, guionista, conductor… porque no tengo dinero para pagar a otras personas (risas)”, expresó.

Puedes seguir sus ocurrencias en su cuenta de TikTok (@jesusperezramos7) e Instagram.