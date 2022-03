‘Pasa la voz’… con esta frase suele terminar sus videos en TikTok Cristhian Palomino Martínez, más conocido como ‘El chico de las noticias’, que hasta el momento cuenta con 1,5 millones de seguidores en esta popular red social.

Aunque tiene cara de niño, no es tan chico que digamos. A sus 29 años, este comunicador es profesor de teatro, actor y productor de su propio noticiero virtual, que desde su casa en El Agustino da a conocer las noticias del acontecer nacional.

“Comencé este proyecto en TikTok a mediados de 2020, fue una manera de liberar la frustración y depresión que sentí con las cuarentenas, la cancelación de mis proyectos teatrales y la pérdida de familiares a causa del Covid-19. Empecé grabando videos de bailes e imitaciones, pero luego pensé en hacer algo más útil para la gente. Como soy comunicador decidí informar sobre la realidad nacional, así nació ‘el chico de las noticias’ en febrero de 2021 ″, cuenta el famoso tiktoker, que muestra una leve tartamudez que ha sabido disimular muy bien en los micrófonos y frente a la cámara. “Todos podemos cumplir nuestros sueños”, señala con una amplia sonrisa que refleja lo feliz que se siente de haber logrado sus objetivos.

INFORMACIÓN SALUDABLE

Cristhian ha aprendido a sobrellevar los comentarios negativos y destructivos en TikTok, sabe que no a todos les gustará su forma de contar las noticias, pero -afirma- eso no es un problema para él, porque siempre trata de ser imparcial y respetuoso. “Quiero generar una sociedad de información más saludable, no tóxica”, manifiesta. Pueden seguirlo en su TikTok: @elchicodelasnoticias

‘El chico de las noticias'.

MÁS INFORMACIÓN:

COVID-19: más 4 millones de vacunas de AstraZeneca vencerán hasta fines de abril, advierte Contraloría

COVID-19: adolescentes de 12 a 17 años serán vacunados con la tercera dosis desde este sábado 26

Bono S/ 210 para trabajadores del sector privado: ¿quiénes pueden cobrar hoy, 25 de marzo?