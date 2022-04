Peruano que se respeta. Al ritmo de una pegajosa salsa, el señor Humberto Díaz Cieza hace sus picarones para ofrecerlos al público en la playa Agua Dulce de Chorrillos. Pero él no está solo, tiene una gran ayudante: una pequeña máquina que se encarga de expulsar la masa sobre el aceite, permitiendo que este postre tradicional salga con mejor forma y delicioso sabor. Este emprendedor chiclayano de 64 años confecciona máquinas de acero inoxidable desde hace más de 20 años, pero debido a la pandemia quebró su negocio y, para sacar adelante a su familia, se puso a vender picarones en diferentes ferias gastronómicas y calles de Chorrillos. Trome habló con él.

Señor Humberto, está revolucionando la forma de preparar los picarones…

Sí, gracias a esta máquina la preparación es más sencilla y, lo mejor de todo, es que no tengo contacto directo con la masa.

Usted la creó…

El cierre de mi taller debido a la pandemia hizo que viera otra forma de salir adelante. Como antes me gustaba comprar picarones a una señora que vendía cerca de mi casa, un día fui a ver si seguía ahí y ya no estaba, por temas de protocolos sanitarios ya no podía vender. Ahí se me ocurrió crear una máquina que me permitiera hacer picarones, pero sin tocar la masa.

Y lo hizo…

Claro, también me ayudó mis conocimientos de orfebrería. Hace más de 30 años empecé a hacer relojes y joyas. Luego, cuando la industria bajó, me dediqué a fabricar máquinas de acero inoxidable. Yo hice también la primera rellenadora de churros, pero no patenté ese invento.

¿Y esta máquina de picarones?

Esta ya está patentada, además es la única que hay, yo decidí usarla y vender picarones.

Vemos que hacen colas para comprar….

Es que esta máquina me ayuda un montón con los picarones, pero también influye el sabor. La receta exacta la tuve después de ver muchos videos en YouTube y preguntando a otras personas. Por eso, mi lema es: ¡Tienes que probarlos… te encantarán! (risas).

La pandemia lo golpeó duró, eso lo motivó a vender picarones. Fotos: Trome.

La pandemia fue un golpe duro…

Bastante. Fui uno de los primeros en enfermar de Covid, se me complicó con una neumonía. Estuve hospitalizado un tiempo, pero pude recuperarme. Desde que enfermé el dinero empezó a salir y no tenía ingresos. Viví con mis ahorros hasta que se me ocurrió la máquina de picarones.

Fue ensayo y error…

No sabe cuánto, pero al final lo logré y gracias a la venta de picarones estoy saliendo adelante.

¿Cuántos picarones vende en un día?

¡Uy! Ya perdí la cuenta (risas), pero son bastantes.

¿Dónde lo pueden encontrar?

Suelo estar en el parque Fátima de Chorrillos, pero para saber exactamente dónde estoy pueden visitar mis redes sociales, estoy como ‘Pikarones Robóticos’.

