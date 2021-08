Peruano que se respeta. En el 2000, Roger Víctor Rosas Galarza (37) dejó su hermosa ciudad de las flores, Tarma, para buscar un futuro mejor en la capital. Inicialmente trabajó como el payasito ‘Chapita show’, pero la pandemia canceló sus presentaciones y tuvo que buscar otra forma de ganarse la vida.

En este contexto, revivió al ‘Chuto loco’, un personaje jocoso, pícaro y enamorador propio de la danza chonguinada, que empezó a interpretar en 2005. Ahora, junto a unos compañeros, ofrece serenatas andinas en diferentes partes de Lima. Justo lo encontramos haciendo de las suyas en el mercado Josfel, en Ate.

¿Cómo nace en usted este peculiar personaje?

Desde los siete años me ha gustado la chonguinada (baile típico del centro del país). Mis tíos y mi hermana bailaban esta danza. Antes de la pandemia ya me había vestido del Chuto, pero pocas veces. Más me enfoqué en mi faceta de payasito y la animación de fiestas infantiles.

Entonces, ¿se reinventó?

Sí. Hice transmisiones a través de las redes sociales y también salí a las calles a dar serenas andinas. Quería que la gente se divirtiera viendo mis ocurrencias como el ‘Chuto loco’. La gente me aplaudía y gritaba: ‘Vamos Chuto, tú puedes’.

¿Ahora ya no sale mucho a las calles?

Ya no salgo como antes porque ahora me contactan por mis redes sociales. Para hacerme conocido he tenido que recorrer varios distritos, como Ate, San Borja y La Molina.

Veo que tiene compañía…

Tengo mis amigos artistas que se han sumado a las serenatas andinas. Me acompaña la orquesta Llaveritos del Perú y la jaujinita Fiorella. Todos cantamos, bailamos y animamos al público.

¿También canta?

Claro y canto en quechua. Además, toco con el saxofón la tunantanda, los santiaguitos, los huaylas… Todo lo que el público me pida.

¿El ‘Chuto loco’ se parece a usted, en cuanto a personalidad?

Sí, ambos somos alegres y carismáticos, pero yo no soy enamorador (risas).

¿La situación que vivimos lo ha desanimado?

Muy poquitas veces, sé que papá lindo siempre está conmigo y con mi familia. Siempre hay que mirar hacia adelante.

¿Estará en el circo?

Junto a mis colegas artistas estaremos en el circo ‘CirqueAte’ el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de agosto. La carpa estará al costado de la Universidad César Vallejo, en Ate Vitarte.

¿Dónde lo buscan?

Búsquenme en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, en la Dirincri… Es una broma (risas). Estoy como el ‘Chuto loco’.

Tiene muchos seguidores en TikTok…

Tengo más de 42 mil seguidores. Esa red social me ayudó a hacerme más conocido.

