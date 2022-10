PERUANO QUE SE RESPETA. Los peruanos somos muy ingeniosos cuando se trata de vender. Un emprendedor de Villa María del Triunfo decidió bautizar su local de comida como ‘Señor de Los Anticuchos’ en alusión a la saga del ‘Señor de los Anillos’, y no solo eso, se pone aderezar y saltear la carne vestido como el personaje ‘Frodo’.

Emprendedor trabaja también con su hija. Foto: Alan Ramírez

Se trata del señor Luis Jhonny Aguilar Nieto (53), que lleva varios años vendiendo anticuchos, pancita, choncholí, rachi y mollejitas en su carretita por diferentes distritos de Lima Sur. Pero que desde este año decidió aventurarse en alquilar un local, y el curioso nombre de su negocio se volvió viral en las redes sociales.

“En Twitter, vi que se hicieron memes con el nombre del local, así vinieron varios clientes. Igual pasó en TikTok, que pasaban por el negocio y grababan videos con la canción de la película El Señor de los Anillos”, cuenta.

La tradición por preparar anticuchos viene de familia, según cuenta Aguilar, la buena sazón la heredó de su abuela Alejandrina que preparaba este plato desde el año 1955 en el distrito de Surco. Ahora con la ayuda de su hija Rocio, que se caracteriza como una ‘elfa’ para servir las porciones de anticuchos y pancita, sueña que su negocio tenga éxito.

Además de cantar, tiene talento para el canto. Foto: Alan Ramírez

Este emprendedor no solo tiene talento para cocinar, sino para la música. Se presentó al programa Yo Soy como imitador del cantante Iván Cruz. Incluso, cuando atiende suele cantar algunos boleros a sus clientes. “Vienen por sus anticuchos y también para que les cante”, comenta alegremente.

Sepa que

Puedes seguirlo en su cuenta de Facebook (El Señor de los Anticuchos - The Lord of the Anticuchos)

Hoy se celebra el Día del Anticucho a nivel nacional

Lee también

‘Kiko de Huaycán’ se recursea vendiendo turrones en el Mercado Central

'Kiko de Huaycán' se recursea vendiendo turrones. Foto: Allengino Quintana

PERUANO QUE SE RESPETA. No son buenos tiempos en la casa del buen ‘Kiko’, que tuvo que dejar La Vecindad y ponerse a vender turrones en el Mercado Central para ayudar a su mamá, ‘Doña Florinda’, y poder pagar la renta a ‘Señor Barriga’. El querido personaje de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, es interpretado desde hace algunos años por el artista Percy Mejía Arias (40), que es conocido por sus vecinos, como el ‘Kiko de Huaycán’.

Para generar un dinero extra, Mejía decidió ir al Mercado Central para vender a seis soles sus turrones. Su presencia caracterizado con el traje de marinerito y su pelota ‘cuadrada’ causó sorpresa entre los curiosos, quienes se acercaron a tomarse selfies y también a colaborar en comprar turrones. “A quienes no me compran mi turroncito, les digo: ‘No me simpatizas; chusma, chusma’”, cuenta este padre ayacuchano.

MIRA ESTO: Conoce al arquero bailarín que se roba el show en pichangas de Villa El Salvador

Mejía vive en Huaycán, donde divide su tiempo como motoxista y tiktoker. Tiene más de 11 mil seguidores, entre fans peruanos y extranjeros, quienes lo animan a continuar homenajeando a este personaje mexicano. “Me dan tips, como mejorar un poco mi voz, pero que tengo la actitud. Me gran sueño es que el propio Carlos Villagrán me mande saludos”, cuenta.

Actualmente, una serie de personajes de la Vecindad, como la ‘Chilindrina’, ‘Chavo del Ocho’, entre otros, suelen presentarse en diversas discotecas de Lima y provincia, algo que el ‘Kiko de Huaycán’ no esta de acuerdo. “No me gusta ese tipo de shows, porque no puedo ponerme a perrear con el personaje de ‘Kiko’. Mi espectáculo está más orientado para niños”, explica.

MIRA ESTO: El único piloto invidente del Perú

Sepa que