PERUANO QUE SE RESPETA. En su galera, el ‘Mago C.J.’ oculta secretos que pocos conocen, trucos y actos de magia que dejan boquiabiertos a niños y adultos. Alexander Quesquén Rubio (25), el joven detrás del personaje del ilusionista, dejó de hacer esos shows que tanto disfrutaba por el aislamiento obligatorio, pero eso no le ha quitado sus deseos de seguir mostrando su arte. Motivado por llevar alegría a todas aquellas personas que están pasándola mal por el coronavirus, decidió publicar una serie de vídeos en Facebook e Instagram, para que, al menos, grandes y chicos logren olvidarse de las preocupaciones causadas por la crisis de Covid-19; o, como él lo llama graciosamente: la reina bacteria 91.

En medio de esta crisis sanitaria que vivimos, ¿qué tanto puede aportar la magia a las personas?

Te ayuda a liberarte de los problemas, crea un momento de distracción único y eso es muy importante, en especial, para los niños que pasan gran parte del día encerrados en casa.

¿Qué te motiva a hacer estos vídeos?

A diario escuchamos noticias feas del coronavirus, y pensé subir estas especies de gags para que las personas se distraigan y se rían. Es importante informarnos, pero también es importante reírnos un rato.

¿Cómo ha sido la reacción de los seguidores?

He recibido bonitos comentarios, que me dicen que les alegro el día, que mis vídeos les parecen súper divertidos y graciosos, e incluso que los asombran por los actos de magia que hago. Estas reacciones me motivan a seguir creando estos tipos de contenidos.

Tu aporte es muy bueno en estos momentos…

No sé qué tanto, pero me genera alegría, porque desde mi trinchera, puedo hacer que las personas tengan una mañana alegre y una tarde bonita.

Supongo que extrañas los escenarios…

Sí, claro. Extraño a la gente, el escenario y tener el contacto con ellos. Para mí, es un poco difícil hacer un show online porque esperas una risa y no tienes ese contacto con las personas.

Pero no eres nuevo tampoco en la televisión

Participé en el programa Los reyes del playback y En casa del canal 2, Combinado del 5 y Mi Gente Dice del canal 9. Cuando me invitan a la televisión trato de hacer humor y magia.

¿Cómo empezaste cómo mago?

Trabaja haciendo shows para niños en esas cadenas de comidas rápidas, y al poco tiempo el gerente me invitó a hacer magia y me enseñó algunos trucos. Me fue gustando y luego empecé a hacerme un camino. Soy joven en esto y me falta mucho por aprender.

¿Por qué ese sobrenombre?

No sabía cómo llamarme, y recuerdo que desde siempre me molestaron por mis cejas pobladas. Al inicio me molestaba, pero me di cuenta que eso le parecía gracioso al público y eso lo fui adaptando

Cuéntanos un poco de ti…

Soy egresado de artes escénicas de la PUCP. Salí de la universidad y aprendí magia y me fue gustando.

¿Cómo te ubican en las redes sociales?

En Facebook me encuentran como: @cj.elmago y en Instagram como: @mago.cj

