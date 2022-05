Hace más de dos años, un video de Raúl Rivera (36) se volvió viral en las redes sociales porque se presentó en sus clases de Derecho vestido de payasito. Y es que ‘Pirulín’, como lo conocen en el mundo artístico, tenía que cumplir con una exposición en la universidad y a la vez con un show infantil. Ahora, una de las cosas que quiere reforzar en sus espectáculos es el vínculo afectivo entre padres e hijos.

Hace unas semanas estuvo alegrando a los niños en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y El Agustino, pero no solo llega a estos distritos, lleva su humor sano y entusiasmo a diferentes partes de Lima. Trome lo encontró en la plaza San Martín haciendo de las suyas.

Raúl, ¿cuándo nace ‘Pirulín’?

El 13 de febrero de 2013, ya tiene 9 añitos, ya está grandote (risas). Pero desde hace más de dos años me conocen como el ‘payaso abogado’, así me bautizaron en las redes sociales.

¿Payaso abogado?

Sí, un día fui a exponer a la universidad vestido de payasito y mis compañeros me grabaron, lo subieron a las redes y se convirtió en viral. Yo estudio Derecho y por eso lo asociaron. Soy payasito ahora, pero muy pronto seré un excelente abogado (lo dice enérgico).

Cuidas mucho lo que ofreces en tus shows…

Sí, siempre busco que mis shows tengan canciones infantiles y juegos tradicionales. Uno de mis objetivos es reforzar el vínculo entre padres e hijos. Evito el perreo y las lisuras porque sé que los chicos repiten lo que ven y escuchan. Quiero que los niños disfruten del humor sano, sin doble sentido.

Él es el payasito-abogado que encanta y hace reír a todos a su paso. Fotos: Trome.

¿Por qué decides ser payasito?

Primero quise estudiar Derecho, pero como no tenía el dinero decidí ser payasito, así defendería a los niños y las familias en los shows infantiles. Además, porque descubrí que tenía el don de hacer reír a la gente.

Eres extrovertido…

Más o menos, me ves en la calle y ni te imaginas que soy un payasito, ja, ja, ja. Pero cuando me pongo mi nariz roja me transformo. Si el poder de Sansón radica en su cabello, mi poder radica en mi nariz (se ríe a carcajadas).

Hizo de las suyas en la plaza San Martín. Fotos: Trome.

¿A qué zonas has llegado?

¡Uy! He estado por casi toda Lima. La semana pasada estuve en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Este 25 de mayo es el Día del Payaso Peruano, ¿qué mensaje dejarías?

Los payasitos debemos ser responsables con lo que decimos y hacemos en los shows o presentaciones. Tengamos respeto por el traje y nuestra nariz roja. Somos los que llevamos el humor y el entusiasmo a los demás. Ser gracioso no significa ser grosero.

¿Cómo ven tus ocurrencias y te ubican?

Estoy en Facebook, Instagram y TikTok como @payasoabogado.

