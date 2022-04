La primera cuarentena hizo que Erick Gonzales Pariona (26) se ‘enganchara’ con la serie sobre la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. El acento peculiar del protagonista se le ‘pegó’ tanto que, entre broma y broma, empezó a imitarlo. Lo que sí tenía bien claro es que no sería el ‘Patrón del mal’, sino el ‘Patrón del humor’, y que ‘mataría’ gente, pero de risa.

“Me caractericé como el personaje, grabé un video y lo subí a TikTok. La aceptación fue arrolladora, eso me animó a seguir con la parodia de Pablo Escobar”, recordó el artista que ya tiene casi 900 mil seguidores en esta popular red social.

Antes de la pandemia, ya se dedicaba a hacer shows artísticos. Era conocido como el payasito ‘Yeicky’. La llegada del coronavirus detuvo sus presentaciones, pero él buscó la manera de salir adelante, y así, sin imaginarlo, surgió el ‘Patrón del humor’. “Mi familia apoya mi arte y siempre está conmigo”, resaltó el tiktoker.

ANÉCDOTA

Gonzales Pariona recordó una graciosa anécdota mientras grababa un video en la calle. “Pablo Escobar tenía una pistola, yo también tengo una, pero es de plástico. Estaba jugando con ella y los vecinos me vieron, pensaron que era un delincuente y llamaron a Serenazgo. Fue gracioso porque yo decía que solo estaba actuando, pero igual me llevaron a la comisaría, lo bueno es que todo se solucionó sin mayores problemas (risas)”, dijo.

VIAJE AL EXTRANJERO

A fines de abril llevará su arte humorístico a tierras europeas junto a otros compañeros peruanos. “Estoy feliz y a la vez nervioso, pero sé que lo haré bien”, agregó con mucho ánimo. Pueden buscarlo en TikTok como: @el_patron_del_humor. También tiene videos en YouTube.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

TikTok: Conoce a la profesora de baile que enseña cardio dance

Durante la pandemia, Yoshe Rebatta se dio cuenta de que muchas personas necesitaban una motivación para hacer actividad física en sus casas. Como TikTok estaba de moda, se le ocurrió hacer videos bailando reguetón e invitando a la gente a ‘moverse’.

Su energía interminable, carisma y la sencillez de sus rutinas aeróbicas le han valido hasta ahora 168 mil seguidores en TikTok.

‘A ella le gusta la gasolina… dame más gasolina…’ Al ritmo de una de las canciones más emblemáticas del reguetonero Daddy Yankee, Yoshe Rebatta enseña cardio dance (disciplina que fusiona la danza con las actividades físicas) a través de TikTok. Su energía interminable, carisma y la sencillez de sus rutinas aeróbicas le han valido hasta ahora 168 mil seguidores en esta famosa red social.

“Soy profesora de baile hace siete años, enseñaba género urbano, pero ahora me dedico a hacer cardio dance. Durante la pandemia me di cuenta de que muchas personas necesitaban una motivación para hacer actividad física en sus casas. Como TikTok estaba de moda, se me ocurrió hacer videos bailando reguetón e invitando a la gente a ‘moverse’, disfrutar de la música y bajar de peso”, cuenta esta jovencita de 28 años, que también hace entrenamiento funcional con cosas que tenemos en casa, como una silla.

El talento lo heredó de su madre, que también fue profesora de baile. “Como no tenía con quién dejarme, mi mamá me llevaba a sus clases desde muy chiquita. Ahí yo veía sus rutinas y cómo le apasionaba la danza. Fue mi inspiración verla, por eso cuando crecí, ya tenía claro qué quería hacer en mi vida. Ahora estoy superfeliz porque sé que mis seguidores se divierten con mis videos y también los ayudo a llevar un estilo de vida más saludable”, expresa Yoshe.

Esta entusiasta bailarina cada día mejora su contenido para que más gente la siga en TikTok (@yoshe.rebatta) y también se suscriba a su canal de YouTube (Yoshe Rebatta). “El TikTok se ha convertido en una ventana para mostrar lo que hago”, indica.

MÁS INFORMACIÓN:

Cuarta dosis: ¿cual es la cantidad que se aplica en la vacuna de Moderna contra el COVID-19?

Pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima golpean a sujeto por grabar a una menor de edad

Galón de gasolina de 90 en más de S/ 21 en 10 distritos: ¿Dónde encontrar el mejor precio?