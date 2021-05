PERUANO QUE SE RESPETA. Animaba circos y ferias con un estilo particular. Luis Enrique Ore Arias (54), conocido como el payasito ‘Trompetin’, es un reconocido artista que vive entregado al arte desde hace 38 años. Su talento lo ha llevado a trabajar con ‘Don Ramón’, ‘Kiko’, la ‘Chilindrina y ‘Ñoño, personajes de la ‘Vecindad del Chavo del Ocho’, pero ahora debido a la pandemia y ante la falta de shows presenciales ha tenido que guardar sus enormes zapatos negros, sus holgados trajes multicolores y dejar de maquillarse el rostro para construir estructuras metálicas hechos de todo tipo de material.

Artista ahora trabaja en un taller de estructuras metálicas

Hace unos días se celebró el Día del Payaso Peruano, el 25 de mayo, y en otras épocas, ‘Trompetin’ hubiera realizado algún espectáculo para los niños. Hoy, solo le queda recordar las épocas cuando trabajó con los ‘Hombres Lobo’ de México y en el afamado circo de los hermanos Fuentes Gasca. Su pasión por el arte lo llevó a trabajar como payaso, pero también a explorar otros talentos como: el trapecio y la magia cómica.

“Trabajé en un tiempo con los actores de la ‘Vecindad del Chavo’, me felicitaban por mis presentaciones; es un bonito recuerdo. Y aunque ahora no haya circos, voy a seguir siendo payaso hasta donde el cuerpo me dé, y el público entienda lo que hablo y pueda reírse conmigo. El payaso está para eso, para hacer reír y divertir, en especial, en esta época tan triste y dura. Trato de encontrarle un sentido alegre a la vida”, contó este artista.

Tiene más de 38 años dedicados al arte

Este vecino de San Juan de Lurigancho no se le corre al trabajo duro. Inicia bien temprano su jornada laboral y se pone a recortar las planchas de acero galvanizado, ensamblar estructuras usando el taladro percutor o cortando fierros con la amoladora. Uno de los grandes sueños de don Luis es abrir su propio circo. Desafortunadamente cuando había comprado una carpa en sociedad con un amigo, se desató la pandemia, pero eso no le impide a que se ría de las situaciones de la vida.

SEPA QUE

Puede contactarlo a través de su correo trompetincircus1966@gmail.com Mayor información de sus actividades en EEPA Escuela Experimental de Payasos

TE PUEDE INTERESAR