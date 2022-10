PERUANO QUE SE RESPETA. Este es un pirata peculiar, que no busca joyas y tampoco surca los mares buscando alguna isla con tesoros. Aunque anda con su sable, no lo usa para pelear sino para filetear pescados y preparar el mejor cebiche del Callao.

Los taxistas son sus más fieles clientes. Foto: Alan Ramírez

Hablamos de Fredy Ramírez Vite (66), natural de Los Órganos, Piura, que tuvo la ingeniosa idea de vestirse como un pirata e instalar su barra cevichera, a la que bautizó como ‘La Caleta del Pirata’, para atraer a más clientes en una de las avenidas más transitadas del primer puerto.

Con su sombrero pirata, su parche y hasta un sable, don Freddy prepara al instante el cebiche clásico, mixto, conchas negras y pulpo chalaco al olivo para su fiel clientela, que saben que el costo de sus platos se mantiene en diez soles. “No puedo subir más, porque no tienen dinero; hay que entenderlos. Todo lo que preparo es fresquito, aquí me molestan con lo del pirata, solo falta mi pata de palo y el loro en mi hombro. Me piden fotos, pero antes del selfie les pido que prueben mi sazón”, bromea este emprendedor.

Tiene gran cantidad de clientes que acuden por su buena sazón. Foto: Alan Ramírez

Pero el negocio de la comida no es nuevo para Ramírez. En el 2016, participó en Mistura, donde llegó a vender diariamente más de 1400 platos de cebiche lo que supuso ser considerado como la revelación del evento. También en el año 1996 innovó en la fabricación de la combi cevichera, que se llamó la ‘Combi Roja’, por lo que es considerado el ‘padre de los Food Truck del Perú’. “Tenía dos carritos, tuve que vender uno por la pandemia, y ahora tengo uno que va a salir a rodar y va a formar parte de la nueva ruta gastronómica del Callao, que recibirá a los turistas que lleguen desde los cruceros”, comenta.

Sepa que

Don Fredy tenía un restaurante en su natal Los Órganos en 1985

Puede contactarlo por Facebook (@La barra del pirata del Callao)

Lee también

‘Cantinflas peruano’ enseña fútbol a niños en La Victoria y los prepara para que sean campeones

Pisqueño imita a 'Cantinflas'. Foto: Julio Reaño

PERUANO QUE SE RESPETA. Con los pantalones caídos, ese gracioso movimiento para caminar e inconfundible modo de hablar de ‘Cantinflas’, el pisqueño Steven Ormeño (38) no es el típico entrenador de fútbol que anda en buzo o está pendiente de la charla táctica, sino que suele dirigir los entrenamientos caracterizado como el querido personaje que interpretó el comediante mexicano Mario Moreno.

Mira: Joven huancaíno corta el cabello caracterizado como ‘Errante Tucumano’ en Comas

Ormeño es todo un personaje durante las prácticas que brinda en su escuela de fútbol Estudiantil La Victoria. No solo usa el vestuario del ‘Charles Chaplin mexicano’, sino que habla de manera cantinflesca a sus alumnos, e incluso se presenta en las canchitas con su cajón de lustrabotas, como lo hacía Cantinflas en la película ‘El bolero de Raquel’.

‘¿Cómo dice que me dijo?’

“Cuando los padres me preguntan por qué no está jugando su hijo, suelo responder: ‘¿Cómo dice que me dijo que dijo?’. También pasa que si me gritan algo feo desde la tribuna, respondo: ‘No estoy para que ustedes me digan, ni yo para decírselos’”, bromea.

Ormeño cuenta que habla de manera ‘cantinflesca’ a sus alumnos

Mira: Peruano que se respeta: Cajacho es el hombre más fuerte del Perú

Para presentarse como ‘Cantinflas peruano’, Ormeño tuvo que hablar con un pariente directo de Mario Moreno, en este caso, tuvo el permiso de Tita Marbez, nuera del querido comediante y dueña de los derechos de autor. “Me contacté con ella por Instagram, y me dijo que era feliz de que rinda homenaje a su suegro, eso me pone muy contento y, como dijo Cantinflas: ‘Hay momentos en la vida que son verdaderamente momentáneos’”, reflexiona sonriente.

