Él es un maestro carismático y con muchas ganas de compartir sus conocimientos, tanto que utilizó el potencial del TikTok para llegar a más personas y mostrar el lado bonito de las matemáticas. Hablamos del profesor Jeffrey Navarro, quien cuenta con nada menos que 6 millones de seguidores en la popular red social.

“Todo empezó hace dos años, exactamente el 5 de abril de 2020, ese día subí mi primer video a TikTok. No tuve tanta pegada como otros colegas, lo mío fue más lento, pero debo reconocer que el crecimiento fue enorme. Un poco antes de la pandemia conocí esta red social y la descargué solo para ver qué contenido veían los estudiantes, no imaginé que me serviría para enseñar matemáticas”, cuenta el docente.

En sus videos, aparte de los problemas matemáticos, también muestra retos y explica conceptos de manera atractiva y sencilla. Uno de sus principales objetivos es transcender e impactar positivamente en la vida de sus alumnos para que sean mejores personas.

NOMINADO

El año pasado fue uno de los cinco nominados en la categoría Conocimiento en Latinoamérica como parte del TikTok Awards 2021. No ganó, pero eso no fue lo importante para él. “El haber sido considerado en esta premiación ya es un triunfo para mí”, afirma. Además, manifiesta que le sirvió de motivación para seguir produciendo contenido de calidad en sus diferentes redes sociales, pues no solo está en TikTok, también lo encontramos en Facebook, Instagram y YouTube (Profe Jeff).

“Para mí basta con que una persona pueda aprender. Por eso, quiero seguir capacitándome para ser cada vez mejor”, indica.

MÁS INFORMACIÓN:

Renta 2021: hoy es el último día para declarar para los buenos contribuyentes

Conozca cuál es el precio de la gasolina en Lima y dónde encontrar los mejores precios

Exoneración del IGV a los alimentos: ¿Desde cuándo bajarán de precio estos productos?