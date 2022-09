Peruano que se respeta. Está en segundo año de secundaria y, gracias a su voz, estilo elegante de vestir y el swing que tiene al bailar, ha cautivado el corazón del público salsero, que lo ve como el ‘pequeño Frankie Ruiz’, pues canta similar al recordado ‘Papá de la Salsa’. Estamos hablando de Randy Ramos Valdeyglesias, un adolescente de 14 años que ya ha sido inmortalizado en la ‘Esquina Salsera’ de Villa María del Triunfo, en la cual se retrata a los mejores artistas salseros nacionales e internacionales. Empezó a cantar hace casi un año y ahora es conocido como el ‘Sonerito Randy’.

Randy, ¿cuándo descubriste tu talento para el canto?

Desde chiquito me gustaba bailar, yo empecé moviendo el cuerpo (risas). Y, en cuanto a la música, era fanático de las baladas en inglés. No cantaba mucho en ese tiempo.

¿Y cómo nace el gusto, sobre todo por la salsa?

Durante la pandemia mi mamá me pidió un regalo, que le cantara ‘Deseándote’ de Frankie Ruiz. Me gustó y desde ahí me incliné por la salsa dura. Ahora estoy fascinado con el hermoso mundo de la salsa.

¿Imitas a Frankie Ruiz, el ‘Papá de la Salsa’?

Interpreto muchas de sus canciones por los homenajes que le hago. He asimilado algunos gestos y movimientos, pero también he sumado lo mío, mi estilo. Es una combinación.

Alguna anécdota en tus presentaciones.

Una vez el piso estuvo mojado debido a la lluvia. Yo empecé a cantar y de pronto sentí que me pasaba electricidad a través del micrófono. Yo seguí con el show, cantaba y bailaba como si no pasara nada, ja, ja, ja. Luego mi papá me ayudó a solucionar ese incidente. Un artista debe ser profesional y como dicen: ‘el show debe continuar’.

Adolescente, conocido como el ‘Sonerito Randy’, encanta al público con su voz, baile y elegante estilo de vestir. Foto: Britanie Arroyo / Trome.

¿Hay alguna frase que siempre mencionas cuando cantas?

Siempre digo: ‘vaya mi Sil (Silvana, el nombre de su madre)’. Mis padres apoyan mi carrera musical. Mi papá Faustino me acompaña a mis eventos y siempre está pendiente de mí. Estoy muy agradecido con ellos.

¿Qué te dicen tus amigos del colegio?

Me felicitan y piden que cante. Armamos la jarana en el salón (risas), claro, siempre con permiso de los profesores y directora.

¿Y cómo te organizas para cumplir con tus tareas y los eventos ?

Después que llego del colegio, hago mis tareas. Dejo todo listo del colegio y luego, si tengo show, me preparo y pienso en lo que diré y cómo animaré al público.

¿A la par de la música, te gustaría seguir una profesión?

Sí, Arquitectura.

¿Dónde pueden encontrarte y ver tu talento?

En Facebook estoy como ‘Sonerito Randy’ y en TikTok, @soneritorandy34

Randy ha asimilado algunos gestos y movimientos de Frankie Ruiz, pero también ha sumado lo suyo, su estilo. Es una combinación. Foto: Britanie Arroyo / Trome.

