Peruano que se respeta. A sus 52 años, Felipe Escalante Chuñocca se ha convertido en un escultor de reconocida trayectoria. La mayoría de las obras de este vecino de Ate tienen un enfoque social, es decir trata de plasmar problemas o situaciones cotidianas. Actualmente, trabaja en el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y ha hecho las monedas conmemorativas, incluidas las que rinden homenaje a los héroes del Bicentenario.

La pandemia fue un golpe duro para usted…

Sí, cuando empezó me bloqueé muy feo, no podía crear nada. Sé que muchos colegas artistas han hecho cosas creativas en ese tiempo, conmigo sucedió lo contrario. La situación me tuvo muy tenso. Felizmente, pude salir de eso y me reincorporé a mis actividades.

Entonces, ¿se enfocó en hacer las monedas conmemorativas?

Trabajo hace un tiempo en el Banco Central de Reserva del Perú, he tallado varias monedas de colección, como el Tumi y otras más. Ahora, estamos enfocados en hacer a los héroes del Bicentenario, el último que salió fue Hipólito Unanue. Estoy muy enfocado en esta labor.

¿A la par sigue haciendo esculturas?

Claro, hago modelado en arcilla, tallado en madera y labrado en piedra.

¿Y cuánto tiempo puede demorarse en hacer una pieza?

Hago varias a la vez y me puede tomar entre dos y tres meses, depende.

Hace esculturas con conceptos sociales…

Quiero plasmar situaciones cotidianas, a las personas en su día a día. Recuerdo que en el 2015 hice una exposición de mis piezas que se llamó ‘Rostros del Perú’, trataba sobre la migración de la sierra a Lima.

¿El talento en sus manos lo tuvo desde chico?

Desde muy niño me gustó el arte. Mi padre no quería que estudiara esta carrera, quería que sea policía. Yo me enterqué y seguí mi verdadera vocación. Fui a la Escuela Nacional de Bellas Artes.

Algunos piensan que no hay que estudiar para hacer arte, ¿qué opina de eso?

La escultura no es solo agarrar un material amorfo y un cincel, hay que tener estudios. Antes de hacer una obra de arte leo e investigo mucho. No sale de la nada, hay un trabajo previo.

También fue docente…

Sí, estuve enseñando en mi alma máter la especialidad de dibujo y escultura.

El artista quiere plasmar situaciones cotidianas, a las personas en su día a día, en sus esculturas. Fotos: Allengino Quintana / Trome.

¿Alguno de sus hijos quiere seguirle los pasos?

Tengo dos hijos, uno es químico y la otra está estudiando Diseño Industrial. Para mí lo más importante es que ellos estén contentos con las profesiones que han elegido.

¿Hay alguna obra de arte que quiera hacer?

Muchas personas se han ido (fallecido) debido al Covid. Quiero hacerles un homenaje a través de mi arte.

¿Cómo pueden contactarlo?

Pueden buscarme en el Facebook como Felipe Escalante Chuñocca.

