Todos los días, Humberto Huaraz Escalante llega muy temprano a su trabajo para poder grabar sus videos y subirlos a TikTok. En este espacio encuentra la inspiración para parodiar a su estilo sus experiencias laborales, amorosas y familiares. Tuvo una primera cuenta en esta famosa red social y fue bloqueada sin una razón clara, pero él abrió otra para seguir creando contenido. Hoy tiene casi 61 mil seguidores y 1,9 millones de like (me gusta).

“Estoy en TikTok desde noviembre de 2021, me animé a entrar a este mundo por la facilidad de subir videos. Además, era la red social de moda (risas). Sé que mi contenido no le gustará a todo el mundo y acepto las críticas, incluso muchos de los comentarios me ayudan a mejorar. Aparento ser serio, pero en realidad soy gracioso, jovial, extrovertido y buena onda. No sé por qué tienen ese concepto de mí ja, ja, ja”, contó este jefe de Logística de un laboratorio clínico.

Este joven tiktoker encontró en las redes sociales una forma de reducir el estrés y entretenerse, pues no siempre hace sus videos solo, a veces tiene la colaboración de algún compañero de trabajo.

VIDEO EXITOSO

Uno de sus videos que se convirtió en viral y pasó las dos millones de vistas fue cuando él llegó a su casa con una supuesta canasta navideña que le dieron en su trabajo. Al bajar del taxi hizo el ademán con las manos de que cargaba un pesado bulto cuando en realidad no tenía nada. “Muchas personas se identificaron con esta escena porque en Navidad no recibieron víveres, incluso ni ‘grati’”, agregó Humberto.

Pueden seguir su cuenta de TikTok (@humbertohuaraz).

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Locutor radial continúa en contacto con la gente gracias a TikTok

Jefry Alarcón se quedó sin empleo durante la pandemia, pero eso no fue obstáculo para alejarse de la gente. Abrió su cuenta en la famosa red social hace dos años y ahora tiene casi 75 mil seguidores.

Perú… país donde…' Con esta frase empieza la mayoría de los videos de Jefry Alarcón, un comunicador y locutor de radio que abrió su cuenta en TikTok al inicio de la pandemia. Su creatividad para los textos, su instinto para elegir los temas y su mirada penetrante son sus mejores herramientas al momento de hacer contenido para esta famosa red social. Está muy contento porque su esfuerzo y dedicación le han valido alcanzar casi 75 mil seguidores.

“Ingresé a TikTok a inicios de la pandemia. En realidad, justo después de dejar de trabajar en una conocida radio de Lima Norte. No quería perder el contacto con la gente y esta red social me mostró una forma de seguir llegando a ellos. Para mis videos empecé a inspirarme en las situaciones cotidianas, en las noticias del día, en la política y hasta en mis propias vivencias. Todo valía (risas)”, expresó este joven tiktoker.

Es consciente de que no siempre le gustará a todos lo que hace en redes sociales, pero él no se hace problemas con los comentarios negativos, prefiere llevar la fiesta en paz. Incluso, dice amar a sus ‘haters’ (personas que muestran actitudes negativas u hostiles ante alguien en especial) porque son personas que se dan el tiempo de ver su contenido.

Jefry desde que culminó la secundaria tuvo en mente convertirse en youtuber y conducir un programa radial, por eso empezó a desarrollar y fortalecer varias de sus cualidades. “Vi que estaban haciendo casting para una radio online, me presenté y quedé. Sé que aún debo mejorar muchas cosas, estoy trabajando duro para lograr mis sueños”, finalizó.

Lo encuentran en TikTok como: @jefry_12

MÁS INFORMACIÓN:

María del Carmen Alva se disculpa por jalonear a Chabelita: “Tuve una reacción inadecuada”

¿Cómo se contagia la viruela del mono o monkeypox según la OMS?

¿Te atropellaron y se fugaron? Así puedes acceder a un fondo de compensación del Estado