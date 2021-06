PERUANO QUE SE RESPETA. Todos los 29 de junio de cada año, el país recuerda la muerte de un hombre: José Silverio Olaya Balandra, el mártir peruano que luchó por la independencia del Perú. La historia de este humilde pescador aún sigue en el recuerdo, en especial, en el distrito de Chorrillos. Justamente, un vecino, honró su memoria. Juan Teodoro Salazar Teves (26) es un joven artista que motivado por esta fecha especial, decidió vestirse como nuestro mártir y caminar usando zancos por la misma playa que pisó Olaya y no solo para llevar un mensaje patriótico, sino para promover nuestro cultura e historia a todo aquel que lo observaba. Conozcámoslo.

¿Desde hace cuánto tiempo personificas a José Olaya?

Vengo representando a José Olaya en distintas actividades culturales desde hace tres años antes de la pandemia.

¿Y por qué lo haces?

Lo hago en representación a mi distrito Chorrillos, y por la historia contada de mis abuelos. Para mí, es una manera de recordarlo y recordar la generación de mis antepasados por parte de mi padre.

¿Sientes que te pareces a él?

No lo sé, por ahí tengo la barba y además soy medio oscuro como él, aunque soy algo bajito.

¿Y eres buen nadador como Olaya?

No, no nado bien; ahí sí no nos parecemos en nada. Hasta ahora me preguntó: ¿Cómo hacía él para nadar desde Chorrillos hasta La Punta?

Ahora lo estas interpretando usando zancos

Sí, es que soy artista. He trabajado en el circo de la Tarumba, manejo el tema de zancos, tela, malabares, anillos y aro.

¿En qué otra cosa te pareces a José Olaya?

Son casualidades, no lo sé, pero mi abuelo fue pescador como él y, gran parte de mi familia se establecieron en Chorrillos.

Cuéntame, ¿qué haces ahora?

Soy director artístico de la agrupación de danzas folklóricas “Ayllu Tusuykusun”, estamos por cumplir seis años de creación.

¿Qué tipo de danzas enseñas?

Enseñamos, aquellas que son de costa, sierra y selva. Tratamos de rescatar nuestros valores y que no se olviden. Nos ponemos a ensayar en espacios abiertos, y siempre cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

¿Solo te dedicas al arte?

No, estuve trabajando hasta hace poco en una empresa de construcción. Y ahora estoy buscando empleo para solventar mis gastos de contabilidad.

¿Si alguien desea contactarse contigo?

Puede escribir al Facebook (@ayllutusuykusun)

