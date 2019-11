Conoce la historia de Vanessa Angulo, médico veterinaria y cantante que la rompe [FOTOS]

Vanessa Angulo (30) nació el 1 de febrero y la cantante Shakira el 2 de febrero. Algunos pensarán que es una simple coincidencia, pero para esta médico veterinaria fue una señal que no pasó desapercibida. Ahora es una de las más grandes fans de la artista colombiana e incluso, le realiza tributos y hasta le canta temas como ‘Inevitable’ y ‘Estoy aquí’ a sus pacientitos perrunos y gatunos.



¿Qué llega primero a tu vida, la música o la medicina veterinaria?

La música, porque mi abuela fue cantante, mi mamá tiene su grupo criollo y mi tío es guitarrista. Y quien ha llevado el talento a nivel profesional soy yo.



O sea, siempre has cantado...

Ni creas, era bien tímida. Cantaba solo en la ducha o cuando estaba sola, pero entré al coro de la iglesia y me solté más.



¿En qué género musical te desenvuelves?

Cuando estaba en la iglesia, unos amigos que tenían su banda de rock me dijeron para estar en su grupo y me quedé haciendo ese género.



Y, ¿por qué no dedicarte de lleno al canto?

Es que no queda claro si la música puede ser una profesión en el país, entonces los padres te dicen: primero estudia y luego haz lo que quieras.



¿Quisiste ser veterinaria?

Siempre amé a los animales y quería estudiar Medicina Veterinaria, pero también cantar.



Todo se fue juntando...

Sí, con el pasar de los años terminé mi carrera y seguí armando proyectos musicales. Hasta la fecha me dedico a las dos cosas.



¿Cómo organizas tus tiempos?

Tengo mi propio negocio, soy médico veterinaria a domicilio y todos me contactan a través de mi página de Facebook: @Dra.VaneVet. Brindo todos los servicios médicos, menos baño, y trabajo en convenio con muchas clínicas y laboratorios.



Y, con referencia a la música...

Soy la vocalista de la banda ‘Ciegos sordomudos’, que realizan tributos a Shakira hace dos años. También me presento como solista con el nombre ‘Vel Music’, ahí hago mi propia música.



¿Cantas realmente como Shakira?

Me preparo constantemente para intentar llegar a su nivel con la voz, la vestimenta y hasta el baile. Pero la idea es representar todo su espíritu, además, yo soy recontrafan de ella.



Eres el ejemplo de que sí se puede vivir de sus pasiones...

Claro, las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez, pero la clave está en organizarse.



Cuando los dueños de tus pacientitos se enteran que cantas, ¿qué te dicen?

Tengo muchos clientes que van a mis presentaciones, les gusta mis dos facetas. Además, desde la universidad yo les canto a mis pacientes cuando salen de cirugía, los ayuda a tranquilizarlos.



¿Alguno ‘bailaba’?

Cuando estaba en la universidad, participé de un voluntariado de equino y tenía mi caballito llamado ‘Soberano’. Yo llevaba mi guitarra y le cantaba, él movía su cabecita de lado a lado.



¿Tienes una próxima presentación?

Sí, este 14 de noviembre realizaremos un tributo a Shakira con más de seis músicos en escena. Le rendiremos homenaje a los dos primeros discos de la cantante colombiana en el Tayta de Barranco. Las entradas están a la venta en www.joinnus.com y en la misma puerta del local.



¿Dónde te pueden encontrar?

En Facebook como: @shakiratributo.pe.