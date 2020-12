Hace una semana nos dejó el mayor astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, pero él será inmortal gracias a sus hinchas. Uno de ellos es Dany Pedemonte Tena (41), quien lleva impreso en la piel un tatuaje del argentino cargando la copa del mundo que ganó con su selección en México 86. Además, este peruano tiene diez camisetas de los equipos en los que jugó el ‘Pelusa’ y llegó a verlo cara a cara cuando vino a Perú.

¿Cuándo te volviste fan de Maradona?

Soy maradoniano desde que tengo diez años. Lo vi jugar en el Mundial de Italia 90. Desde ahí empecé a seguirlo.

¿Cómo te llegó la noticia de su muerte?

Estaba trabajando y no sabía nada de lo que había pasado. Un amigo me llamó y me dijo que viera las noticias. No lo podía creer, entré en negación y estaba esperando que saliera algo que desmintiera el rumor.

¿Lloraste?

Sí, para qué te voy a mentir. Fue un dolor profundo, una tristeza inmensa. Este año también falleció mi papá y ahora Diego.

¿Le rendiste homenaje?

El mismo día de su muerte fui a la embajada de Argentina y me reuní con mis amigos de ‘La Peña Julio Meléndez’ para rendirle homenaje.

¿Cuándo te hiciste ese tatuaje?

En el 2002. Vi una publicación donde se celebraba un aniversario más del Mundial del 86, cuando Argentina campeonó, y estaba la foto de Diego cargando la copa. La imprimí y me la tatué.

Dany Pedemonte vivió cara a cara a Maradona cuando vino a Lima en el 2006. (Foto Trome)

¿Cuántas camisetas tienes de Diego?

Más de diez. Las tengo en orden cronológico desde que estuvo en su primer equipo hasta cuando se retiró de Boca en el 97. También de homenajes.

¿Alguna vez lo has visto en persona?

Claro. En mayo de 2006 llegó en una gira a Perú. Cuando salió a la cancha me quedé pasmado, fue un shock total. Antes de empezar el segundo tiempo bajé las gradas y le empecé a gritar: ‘Diego, Diego. Mira tu camiseta’, era una especial de un homenaje.

¿Te respondió?

Sí. Se me acercó a unos dos o tres metros y me dijo: ‘Gracias, papá’. Me mandó un beso volado y dije: ‘Ya puedo morir en paz’. Y tengo otra anécdota con él.

"No me importa lo que Diego hizo con su vida, sino lo que hizo con la mía y a mí me hizo feliz".

A ver, cuéntala...

En el 2013, cuando era enamorado de la mamá de mis hijas, fui a su casa a ver el partido Perú-Argentina, cuando Maradona era DT. El partido iba 1-1 y en el último minuto mete gol Argentina y grité como loco. Me botaron de la casa. Soy más hincha de Maradona que de la selección.

¿Si hubieses tenido un hijo qué nombre le habrías puesto?

Diego Armando, pero Dios me mandó dos mujercitas. Les quise poner Dalma y Gianinna por los nombres de las hijas de Diego, pero mi esposa no me dejó. Así que les puse Daniela y Gaela, también son DG, pero de forma disimulada.

¿Qué les dirías a las personas que lo critican por cómo llevó su vida?

No me importa lo que hizo con su vida, sino lo que hizo con la mía y a mí me hizo feliz.

Dany tiene un negocio de camisetas. Puedes encontrarlo en Facebook como: Camiseta Retro Perú Oficial. (Foto: Trome)

