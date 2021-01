Con su presencia, interpretación y carisma Jamelitt Salas Acosta (25) se metió al jurado ‘al bolsillo’. Esta joven estudiante de danzas folclóricas logró el primer puesto en el concurso virtual de marinera, en la categoría individual, organizado por el Servicio de Parques de Lima (Serpar), por el 486 aniversario de nuestra ciudad. ‘Celebro a Lima con Marinera’ fue todo un éxito en las redes.

Jamelitt ¿hace cuánto tiempo bailas marinera?

Bailo marinera norteña desde los 3 años. Vengo de una familia llena de criollismo y mi madre desde pequeña me inscribió en talleres para aprender esta danza.

¿Cómo te enteraste del concurso?

Tengo un grupo de WhatsApp con la asociación ‘El Sabor de la Marinera’. Los profesores enviaron la convocatoria y mi enamorado me animó a participar.

¿Qué hizo diferente tu presentación?

Mi intención fue divertirme, jaranearme. Recordar el proceso de alistarme, peinarme, maquillarme, ensayar y todo. Hace tiempo no lo hacía y fui feliz haciéndolo.

Jamelitt Salas Acosta. (Foto: Trome)

¿Fue difícil bailar sola?

La marinera es un baile en pareja, pero aplaudo la idea de Serpar de realizar una categoría individual por la pandemia. Nos dio la oportunidad de interpretar una marinera limeña, que se caracteriza por pasos cortos, elegantes y señoriales.

¿En qué otros concursos has participado?

En varios, y he logrado los primeros puestos. Incluso en el Concurso Nacional de Marinera de Trujillo, ahí no he ganado, pero he pasado a semifinales y primeras finales. La competencia es muy fuerte.

¿Solo bailas marinera o también otras danzas?

Bailo folclor peruano. Integré el elenco principal de Brisas del Titicaca. Gracias a la danza he podido viajar a Brasil mostrando lo mejor de nuestro baile nacional.

¿A qué te dedicas?

Antes de la pandemia vivía de la danza, pero ahora con el cierre de los espectáculos he dado clases virtuales de danzas folclóricas y también he trabajado en otros rubros.

¿Qué es la danza para ti?

Mi vida entera. Desde que tengo uso de razón bailo. No solamente ha sido un hobby para mí, sino también es mi estilo de vida porque será mi profesión.

Joven estudiante de danza ganó concurso de marinera en la categoría individual. (Foto: Trome)

¿Estás estudiando danza?

Sí, estudio en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. Ahí no solo bailo, también investigo, estudio sobre el origen de las danzas y mucho más.

¿Dónde te pueden contactar?

A través de mi página de Facebook: Jamelitt Salas Acosta.