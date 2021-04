PERUANO QUE SE RESPETA. Puede dibujar ‘La Última Cena’ de Leonardo da Vinci o pintar, al mismo estilo, de Vincent van Gogh. Gustavo Adolfo Aliaga Yumbe (70) es un artista huancaíno que se ha convertido en todo un Tiktoker. Da tutoriales de dibujo y pintura a sus más de 35 mil seguidores de la cuenta (@cuadrosgustarte), y es todo un boom en esta red social porque enseña con paciencia y con esa chispa propia de este vecino de Breña.

Aliaga es egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, y además ha ejercido la docencia por más de 30 años en colegios, institutos y universidades. Su obra destaca por manejar con destreza técnicas de dibujo y pintura como: óleo, acrílica, acuarela, carboncillo y lápices de colores.

Abuelito de 70 años entretiene con sus ocurrencias

“Mi hija me impulsó a hacer videos de TikTok, no sabía que era eso. Por suerte, le hice caso y he recibido bonitos comentarios por mi trabajo. En mis videos, me muestro como soy: Bromeo, bailo, canto; pero sobre todo, mantengo mis deseos de enseñar. He sido maestro por más de 30 años, y aún conservo mi espíritu de profesor. Voy a seguir enseñando y pintando hasta el último día de mi vida”, cuenta este artista.

OBRA DE CALIDAD

La pandemia afectó seriamente la economía de su hogar, pero no sus deseos de salir adelante. Gracias a su fama de Tiktoker, ahora recibe todo tipo de trabajos: Desde pintar la réplica de la obra ‘El Grito’ del pintor noruego Edvard Munch hasta dibujar sencillos retratos de parejas o familias. “Me piden muchas réplicas de Van Goh o Miguel Ángel”, sostiene don Gustavo, quien lleva un feliz matrimonio de 48 años con su esposa Nila Garayar Zorrilla, con quien tiene dos hijas y dos nietos.

SEPA QUE

Aliaga vende cuadros desde S/ 50 hasta S/ 500 soles. El precio depende del tamaño y la dificultad de la obra.

TE PUEDE INTERESAR: VENEZOLANO SE CASA CON PERUANA E INTERPRETA A CANTINFLAS EN LAS CALLES

TE PUEDE INTERESAR: ARTISTA NACIONAL VENDE MUÑECAS DE COLECCIÓN EN EUROPA