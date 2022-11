PERUANO QUE SE RESPETA. Antes de ponerse los guantes de box y prepararse para su próxima pelea, el cañetano Luigui Miranda García (32) hace un tiempo en sus entrenamientos para reparar motocicletas en el taller ‘Mecánica de Motos Justin’ en Salamanca. Así de hábil conectando jabs o ganchos, Miranda maneja bien el destornillador, manómetro, llave para bujías y otras herramientas, logrando solucionar cualquier problema que surjan en los vehículos de tres ruedas.

Boxeador Luis 'The King' Miranda se recursea reparando motocicletas. Foto: Alan Ramírez

Miranda estudió mecánica automotriz, aunque con el tiempo, aprendió a reparar y realizar mantenimiento a motos, algo que se dedica siempre que tiene tiempo libre. “Es más fácil reparar motos que boxear. Imagínate, estar sentando haciendo un afinamiento de carburador o cambiando filtros, que recibiendo golpes. Preferiría ser mecánico, pero el boxeo es mi pasión. Igual cualquier trabajo no es malo, recuerdo que durante la pandemia trabajé como fumigador”, cuenta el deportista.

Es conocido en el mundo del boxeo como ‘The King’ por su impresionante récord de ocho veces campeón nacional en la categoría de peso wélter de 71 kilogramos. Su experiencia ahora la comparte con niños de su barrio, en la picante zona de Matute en La Victoria. “Quiero terminar mi carrera deportiva, clasificando a los Juegos Panamericanos Chile 2023 y los Juegos Olímpicos de Paris 2024, y por eso me gustaría que cualquier empresa pueda auspiciarme”, contó.

Luis 'The King' Miranda ha sido ocho veces campeón nacional de boxeo

Sepa que

Miranda competirá en marzo del 2023 en el Mundial de Box, que se realizará en Azerbaiyán.

Si desean clases particulares, visitar su Instagram @luiguiboxeo

Peruano que se respeta. Su voluptuosa figura y esa coquetería natural no pasan desapercibida en las calles. Con un encendido traje y unos moños y ganchos de colores, Milagros Chavarría (30) deja a un lado su labor como sereno en la Municipalidad de Ate-Vitarte para caracterizar los fines de semana a la payasita ‘Teresita’, personaje que interpretaba la actriz Magdyel Ugaz en la recordada serie ‘Al fondo hay sitio’.

Su show infantil es el preferido por los padres de familia, porque además de cantar y animar las fiestas, suele bailar la ‘terecumbia’. Ella, como siempre graciosa, suele bromear en sus espectáculos y repite: ‘Dame tu chocolatito’ o ‘Chu, chu, chú’ provocando las risas entre los presentes. Con este gracioso personaje lleva más de quince años, y según ella tiene un parecido a la actriz Ugaz. “Ambas somos divertidas y bailamos bonito, me gustaría conocerla”, confesó.

Pero no siempre anda alegre y risueña. Cuando trabaja como sereno y hay operativos de intervenciones de madrugada, es la primera en formar filas para apresar a los delincuentes. A la fecha tiene tres años como agente municipal y durante este tiempo, ha detenido a sujetos y hasta ha sido premiada por su municipio por devolver dinero a un transeúnte.

“No tengo problemas en intervenir, si estoy realizando un show. Siempre anda alerta ante cualquier emergencia. Mis compañeros de la Municipalidad y mis vecinas me llaman Teresita o Tere, ya casi nadie me conoce como Milagros. Debo confesar que me encanta este personaje, porque mis shows lo hago con amor”, contó la madre de dos niños.

Sepa que