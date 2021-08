Hoy, que estamos en una época en que la libertad de expresión está en peligro y que la labor fiscal de la prensa esta siendo cuestionada duramente, es importante informarse a través de otros elementos que también tienen herramientas periodísticas para cuestionar y analizar: Hablamos de la caricatura. Muchas veces estos dibujos han logrado graficar la situación política del país y han expuesto de manera lúdica el sentir de la voluntad popular. Por eso es importante reconocer el aporte que han tenido las caricaturas durante el tiempo, en que aún adolecíamos de una verdadera democracia.

Título trata sobre las caricaturas en el Siglo XIX en el Perú

Con el objetivo de rescatar la influencia de la caricatura y la lucha por el poder durante el segundo militarismo en el Perú, el Fondo Editorial de la UCSS, presentaron el libro La Patria en Disputa: Representaciones de la nación en la caricatura política de la guerra civil entre Andrés A. Cáceres y Nicolás de Piérola (1892-1896), una investigación del Mtro. Kristhian Ayala Calderón, docente y jefe del departamento de comunicación de la citada casa de estudios.

El libro recoge portadas y caricaturas de los diarios más representativos de la época, como El Leguito Frai Jose y La Caricatura, que apoyaba a Piérola; o Ño Bracamonte, que apoyaba a Cáceres. Entre acertados y crueles ataques de los caricaturistas, la sátira y la violencia fueron las armas, demostrando la represión y disputa por la presidencia de una república con una frágil situación política.

Las publicaciones no escatimaban en mostrar la más cruda violencia en las caricaturas, así como en los discursos de odio, mientras la incertidumbre invadía las calles de Lima. Incluso las imprentas fueron incendiadas para evitar la propagación de estas caricaturas, como la imprenta del periódico La Voce d’ Italia (que imprimía La Tunda) y la del italiano S. Fabri.

“La historia es un espejo donde la humanidad halla consejo, decía el epígrafe de una caricatura de 1872 y nunca tan certera. Pensaba que publicar este libro iba a ser más que significativo en el contexto del Bicentenario, sin embargo, no imaginé que el escenario político y social (pandemia incluida) iba a ser más que pertinente para darnos cuenta que, en doscientos años de independencia, la nación aún sigue siendo una utopía y que la historia aún no logra ser ese espejo donde nos miramos para no cometer los mismos errores”, afirma el autor.

El objetivo de esta publicación es sumar al rol de la universidad peruana en la promoción del conocimiento y la discusión en torno al Bicentenario de la independencia del Perú; así como integrar a todos los peruanos y peruanas a partir del conocimiento de su historia. Por ello, el libro tendrá un formato digital y de libre descarga, a fin de que sea un material de consulta y referencia accesible para estudiantes nacionales y extranjeros.

SEPA QUE

Para descargar el libro La Patria en Disputa, puedes encontrarlo aquí: https://www.ucss.edu.pe/fondo-editorial/publicaciones-descargables

TE PUEDE INTERESAR...