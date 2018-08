El profesor de la Pontificia Universidad Católica (PUCP) y reconocido investigador Jaris Mujica fue acusado de cometer abuso sexual en contra de una persona que se mantiene en el anonimato. Al respecto, el antropólogo manifestó ser inocente y allanarse a cualquier investigación.



Jaris Mujica fue señalado de este grave delito en una asamblea de alumnas y exalumnas realizado el 23 de agosto en la facultad de Ciencias Sociales. El hecho fue transmitido por Facebook Live.



Tras esta acusación, la PUCP inició una investigación contra Jaris Mujica y no le permitieron dictar clases. De igual modo también quedó fuera de la ONG Promsex, donde era investigador.



Ante las graves acusaciones, Jaris Mujica brindó sus descargos a través de su cuenta de Facebook.



En ella, Jaris Mujica afirma que no hay ninguna denuncia 'penal u otro elemento en su contra que le permita defenderse moral o legalmente'.



"Rechazo totalmente los dichos falaces y distorsionados que han circulado sobre mi persona y que me imputan delitos que nunca sucedieron", escribió Jaris Mujica tras las acusaciones de abuso sexual.



Jaris Mujica también se refirió a su salida de la ONG Promsex, indicando que renunció a solicitud de la asamblea, pero en ningún momento se le encontró alguna responsabilidad de la acusación.



Finalmente Jaris Mujica dijo ser el primer interesado en que ese caso se resuelva y se allana a cualquier investigación.



En un reportaje difundido por 24 Horas también se sindica a los profesores Carlos Alza y Martín Mejorada de cometer casos de hostigamiento sexual.