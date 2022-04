Peruano que se respeta. Su voluptuosa figura y esa coquetería natural no pasan desapercibida en las calles. Con un encendido traje y unos moños y ganchos de colores, Milagros Chavarría (30) deja a un lado su labor como sereno en la Municipalidad de Ate-Vitarte para caracterizar los fines de semana a la payasita ‘Teresita’, personaje que interpretaba la actriz Magdyel Ugaz en la recordada serie ‘Al fondo hay sitio’.

Su show infantil es el preferido por los padres de familia, porque además de cantar y animar las fiestas, suele bailar la ‘terecumbia’. Ella, como siempre graciosa, suele bromear en sus espectáculos y repite: ‘Dame tu chocolatito’ o ‘Chu, chu, chú’ provocando las risas entre los presentes. Con este gracioso personaje lleva más de quince años, y según ella tiene un parecido a la actriz Ugaz. “Ambas somos divertidas y bailamos bonito, me gustaría conocerla”, confesó.

'Teresita' realiza intervenciones en Ate-Vitarte

Pero no siempre anda alegre y risueña. Cuando trabaja como sereno y hay operativos de intervenciones de madrugada, es la primera en formar filas para apresar a los delincuentes. A la fecha tiene tres años como agente municipal y durante este tiempo, ha detenido a sujetos y hasta ha sido premiada por su municipio por devolver dinero a un transeúnte.

“No tengo problemas en intervenir, si estoy realizando un show. Siempre anda alerta ante cualquier emergencia. Mis compañeros de la Municipalidad y mis vecinas me llaman Teresita o Tere, ya casi nadie me conoce como Milagros. Debo confesar que me encanta este personaje, porque mis shows lo hago con amor”, contó la madre de dos niños.

Peruano que se respeta. En un curioso triciclo adaptado con parlantes y timbales, tres amigos arman la jarana en las calles de Ate Vitarte. Con maracas y usando una nariz clown y enormes zapatos, Vicente Felipe Beltran ‘Chenty’, Christian Saldaña ‘Barny’ e Iván Castilla ‘Kiki-Kí’, conocidos como los ‘Payamúsicos’, ponen a bailar con guarachas, cumbias de antología y huaynos antiguos a peatones y transportistas.

Ellos, con su orquesta Claun ‘Son Pandemia’ tocan los temas que nunca pasarán de moda, como: ‘Caballo Viejo’, ‘Don José’, ‘El Muñeco de la Ciudad’, entres otras canciones conocidas como los ‘viejitas calientes’. Pero no solo hay buena música, sino que también brinda un show de comedia para que los transeúntes se rían de sus ocurrencias.

Esta divertida propuesta musical surgió en pandemia, en enero del 2021. Iván Castilla, su director, siempre tuvo el deseo de incursionar en el arte y por ello se puso a estudiar canto con algunos amigos. En plena segunda ola del Covid-19, se animaron a tocar por primera vez en las calles con apenas dos pistas musicales. “Estábamos nerviosos, pero dejamos a un lado la vergüenza y nos pusimos a alegrar y bailar a los que nos veían”, cuenta Castilla.

Antes de hacer shows como clown, Castilla bailaba en las calles como danzante de tunantada. Pero su deseo por la música pudo más. “Recuerdo que salimos a tocar con mucho temor, no solamente por temor a contagiarnos del virus sino por qué nos quiten o decomisen los instrumentos, equipos de sonido o nuestro escenario móvil, que es nuestra moto”, explicó el artista.

