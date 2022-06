Peruano que se respeta. Su excéntrico cabello rasta, que recuerda al cantante jamaiquino de reggae Bob Marley, y ese acento algo extraño causa curiosidad entre las personas que observan a Fabricio Espinoza Olaya (41) reparar artefactos electrodomésticos en su taller de servicio técnico en un barrio de Chorrillos, pero lejos de incomodarse por esas miradas indiscretas responde con una sonrisa.

Seguidor de la cultura rastafari, Espinoza es un músico ecuatoriano, que radica en nuestro país, desde hace más de diez años. Mientras prepara un nuevo disco, el artista que se hace llamar ‘Marcus Black’ se gana la vida reparando y haciendo mantenimiento a cocinas, refrigeradoras, licuadoras, planchas, equipos de sonidos, televisores LED y hasta laptops.

Vecinos llaman cariñosamente 'Bob Marley' a músico ecuatoriano

“Los vecinos me llaman rasta y hasta Bob Marley, son respetuosos y eso lo valoro. Me siento muy cómodo en Perú, amo este país, que me ha permito difundir mi música y también trabajar. Ya tanto tiempo viviendo aquí, he logrado conocer a grandes amigos y disfrutar de su deliciosa comida, me encanta el cebiche, el arroz con pollo y la mazamorra morada”, cuenta muy alegre.

Natural de Guayaquil, llegó a Perú con la intensión de difundir la música reggae y apoyar a los nuevos talentos de Lima y provincias. Desde su productora Panamá International ha logrado grabar a artistas nacionales de San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Huancayo e Ica. “Aquí hay mucho talento, solo falta que las autoridades apoyen”, comentó.

Sepa que

Puedes conocer un poco más sobre la música de este artista, visitando su cuenta de Facebook (@Marcus BLACK)

Su último éxito Nos Quieren Matar lo puedes encontrar en Youtube

TE PUEDE INTERESAR

‘Capitán Jack Sparrow’ busca su barco el ‘Perla Negra’ en el Callao

Joven interpreta a 'Jack Sparrow' en el Callao

Peruano que se respeta. El temido pirata ‘Capitán Jack Sparrow’ camina por las calles de El Callao, dispuesto a recuperar su barco ‘La Perla Negra’. Ataviado con su traje de bucanero y varios adornos que cuelgan en su cabello, el actor Juan Andrés Gómez (39) ha despertado la curiosidad de transeúntes y choferes en una de las principales avenidas del Primer Puerto por su gran parecido al protagonista de la película Piratas del Caribe, que es interpretado por el actor Johnny Depp.

LEE: Los ‘Rocosaurios’, la primera banda infantil vestidos de dinosaurios

Trome ubicó a este talento nacional, luego que un video suyo se viralizara en Facebook y TikTok cuando realizaba unas de sus rutinas, imitando los gestos y la forma de caminar del corsario. Muchos usuarios destacaron la habilidad de Gómez para caracterizarse como ‘Jack Sparrow’: “Sus gestos son idénticos al actor, merece que se le colabore”, “Es un talento que merece estar en la televisión”; y, otros bromearon: “Johnny Depp-pueblo” y “El capitán Jack Cartavios”.

“No pido limosna, como muchas personas creen. Yo soy un artista callejero, así como los malabaristas, que brinda un show teatral, que es rápido y gracioso. Ahora que todos hablando de Jhonny Depp por un tema judicial, estoy presentándome como Jack Sparrow. He tenido la suerte que la gente ha respondido de manera positiva a la imitación”, explica el artista.

Actor, poeta y promotor cultural, Gómez estudió en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, donde aprendió sobre dramaturgos clásicos como: Shakespeare, Calderón de la Barca, Lope de Vega, entre otros. Pero su curiosidad lo llevó a imitar a Charles Chaplin, personaje con el cual ha sido reconocido innumerables veces. Durante la pandemia, su talento lo llevó a imitar al temido Chucky, Freddy Krueger, Maestro Yoda, Popeye y Freezer de Dragón Ball, entre otros personajes animados.

LEE: Pucallpino aprendió a usar fusiles y morteros, y ahora es un gracioso payasito

Sepa que

Gómez ha escrito los poemarios: “Diálogos póstumos” (2014), “Viaje a Ítaca” (2015) “Puerto de Letras. Poetas del Callao en el Bicentenario” (2021)

Pueden contactarlo desde su página de Facebook (@chuckydelcallao)