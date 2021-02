Cuando era niño, Jorge Luis Huaman Villafranqui (20) pasó ocho meses internado en la cama de un hospital y solo esperaba la visita del Hombre Araña para salvarlo. Su superhéroe favorito nunca llegó, pero él desde hace tres años encarna a este personaje con poderes arácnidos para llevar alegría a los pequeños que luchan contra el cáncer.

“A los 12 años me diagnosticaron cáncer, pero milagrosamente al final me descartaron. Sufrí un sangrado al riñón. Ahí me cuenta que yo debía ser el Hombre Araña para ayudar a los demás”, recordó Jorge. Su empatía y sensibilidad hacia los demás lo motivó también a estudiar Medicina. Ya se encuentra en el cuarto año de la carrera y está haciendo sus prácticas en una clínica.

Vestido con sofisticados trajes, diseñados por él mismo y su papá cirujano, este joven solidario ha visitado hospitales, como el Rebagliati, Almenara, Sabogal y el Instituto Nacional de Salud del Niño. Debido a la pandemia tuvo que hacer un alto a sus actividades y ahora ha migrado a las redes sociales, donde aprovecha para mandar emotivos saludos a los niños, hacer poses y saltos al mismos estilo el Hombre Araña. Incluso comparte peculiares retos en TikTok, todos inspirados en el superhéroe.

“Mis seguidores me dicen que me parezco y se divierten con mis publicaciones. Mi mamá Rosa es entrenadora de gimnasio y ella es la que me mantiene en forma, porque Spiderman no tiene panza”, cuenta entre risas.

A la fecha posee 12 trajes, elaborados con licra, pintura 3D, resina de vidrio para carros e impresiones 3D. A estas se suma su colección de 530 figuras del personaje, entre posters, figuras, muñecos y otros artículos.

