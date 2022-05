Peruano que se respeta. Esta es una saga nueva de Dragón Ball. No fue necesaria aplicar la técnica del ‘Kame Hame Ha’ o buscar las Siete Esferas del Dragón, sino poner a bailar salsa al querido ‘Maestro Roshi’, que demostró tener un buen ritmo y saoco. Para el lente de Trome, el psicólogo José Luis Pollera (52), conocido en el ambiente salsero como ‘Maestro Roshi’, se caracterizó como este querido personaje del anime asiático, y se puso a bailar una cubanada junto a la bailarina profesional Betzabe Escobedo en plena Plaza San Martín de Porres, en el Centro de Lima.

Vecino del Rímac tiene un look similar a personaje querido del anime Dragon Ball

Pollera tiene más de 20 años bailando en diversos escenarios de la capital. Su talento le ha llevado a ganar varias competencias de salsa y ahora último goza de cierta popularidad en TikTok por su parecido con el maestro de Gokú. “No sabía que existía un ‘Maestro Roshi’, recién vi el personaje hace un mes y me causó gracia. Lo tomó con humor las bromas y comentarios que me hacen, la vida está para reír y pasarla bien con los amigos”, comentó.

Agrega que en su barrio, en el Rímac, los transeúntes y choferes lo reconocen y lo llaman ‘Maestro Roshi’. “En las calles, me reconocen y me llaman Maestro Roshi o Señor Roshi; o, cuando voy a pasear el perro o comer una hamburguesa, me dicen ‘Maestro Roshi’ y me piden fotos”, cuenta.

Su popularidad en las redes sociales, lo llevó a ser convocado para participar en la grabación del videoclip del Orquesta Araye, que presentará el video en Europa y Estados Unidos. Esta experiencia lo ha motivado a impulsar en un futuro una escuela de salsa. “Capaz, lo llame, escuela del Maestro Roshi”, bromea.

Sepa que

Dragon Ball es un manga escrito por Akira Toriyama. Fue publicado en la revista Shōnen Jump, entre 1984 y 1995.

Puedes seguir a este talentoso bailarín en su cuenta de TikTok (@nilo69nilo)

Agradecimiento: Disfraces Comercial Julissa (Av. Arica 849, Breña)

Pucallpino aprendió a usar fusiles y morteros, y ahora es un gracioso payasito

Pucallpino sirvió en el Ejército del Perú

Peruano que se respeta. Este es un payasito peculiar. Anda graciosamente maquillado y listo para hacer sus shows de malabares y magia, pero también esta preparado para combatir a la delincuencia ya que esta capacitado en manejar fusibles y armas de corto alcance. Hablamos del pucallpino Pablo Piero Rengifo Pacaya (27), conocido como el Payasito Liguita, quien es nada menos que un ex reservista del Ejército del Perú y actualmente tiene el grado de Sargento Segundo.

Rengifo se alistó en el servicio militar voluntario en el 2014. En los dos años que estuvo en el cuartel ‘Rafael Hoyos Rubio’ del Rímac aprendió a manejar los fusiles FN FAL e IMI Galil, bayoneta y un mortero similar a la bazuca. Además participó en las labores de rescate en el 2015 debido al fenómeno del Niño registrado en Chaclacayo, Chosica, entre otros puntos.

Mientras cumplía su servicio como reservista y realizaba cursos y talleres que imparte el Ejército, se daba tiempo para bromear con los suboficiales y técnicos, quienes lo alentaban a dedicarse al arte. “Me decían que podía estudiar en la escuela suboficial, pero lo malo es que soy un poco chatito, así que por eso me he dedicado al arte. He aprendido globoflexia y trucos de magia para ofrecer un bonito show”, contó.

Hoy, Rengifo guarda esta experiencia militar como un maravilloso recuerdo. Ahora se dedica exclusivamente a brindar show infantiles y sacar adelante a su esposa Sheyla Elizabeth Tomas Cerron (23), su hija Valentina Mikela (5) y la futura niña que nacerá el próximo mes.

Sepa que