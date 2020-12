Las fiestas de fin de año se ha vuelto una oportunidad para la ciberdelincuencia saque provecho de las herramientas tecnológicas y perjudicar a las personas mediante el robo de sus ahorros de sus tarjetas de crédito. Algunas veces, por desconocimiento, cualquier persona se vuelve víctima de los malhechores.

Para ello, César Chavez Martinez, especialista en informática de la página Peruhacking.com alertó a la población sobre el incremento de la ciberdelincuencia, sobre todo en estas fechas de fin de año, cuando miles de personas hacen sus compras vía online.

“En la actualidad debemos dudar mucho más sobre las cosas que se nos presentan en Internet. Las estafas están a la orden del día y con el vuelco de las personas a las redes sociales y a la red, por el tema de la pandemia, la ciberdelincuencia ha crecido exponencialmente. Debemos tener mucho cuidado al momento de hacer compras por Internet”, sostuvo a Esquinas Seguras.

En ese sentido, dio algunas recomendaciones para efectuar una compra online y una de ellas es verificar la antigüedad. Usualmente las estafas se hacen a través de páginas de Facebook que han ido cambiando de nombre en el transcurso del tiempo.

Otro detalle a tener en cuenta es no dar información personal. En este caso varias paginas falsas en redes sociales te piden llenar un formulario para la entrega de supuestos bonos.

También indica que no se debe usar el wifi de lugares públicos, pues, al acceder a él está dando permiso a que un ciberdelincuente pueda tener acceso a su información (nombre, teléfono, contraseñas). Use sus datos si está en lugares públicos o solo use el wifi que cuenta con alguna clave secreta.

En el caso de las cámaras de sus dispositivos, es mejor siempre mantenerlas tapadas con algún elemento, tal vez un pedazo de papel, post-it o cualquier otro elemento ligero que pueda evitar su uso de manera ilícita por los ciberdelincuentes que pululan por la red en busca de ventanas abiertas.

Por su parte, el general en retiro de la PNP Carlos Remy Ramis, vocero de Esquinas Seguras también exhortó a la población a estar alertas en las calles, para evitar ser víctimas de los delincuentes.

“Hay que tener mucho cuidado. Lo primero es prevenir, luego estar atentos en todo momento y si ya somos víctimas de un robo no poner resistencia porque los delincuentes no creen en nadie y pueden atentar contra tu vida”, sentenció.

