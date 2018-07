4 consejos esenciales para ofrecer una experiencia online positiva a su huésped

Según un informe reciente de SiteMinder , cerca del 80% de las empresas hoteleras de todo el mundo están de acuerdo en que "priorizar la personalización y la experiencia de los huéspedes" es la clave para el éxito. Reconocida como uno de los aspectos más críticos para los hoteles, la experiencia del huésped comienza antes del check-in, desde la búsqueda del alojamiento.

Los futuros huéspedes pueden encontrar el hotel a través de agentes de viajes en línea o directamente en su sitio web, pero a partir de este momento, la responsabilidad en ofrecer una experiencia positiva es del hotel. Aquí hay algunos consejos para empezar.

1. Piense cómo su consumidor

¿Qué atributos de su hotel les gustan más a sus huéspedes? Puede ser el precio, ubicación, tipos de habitaciones, servicios específicos, amenidades especiales. Destaque sus mejores atractivos en su sitio web para optimizar su posicionamiento en

línea e impulsar el impacto en sus consumidores actuales y potenciales.

2. Sea relevante para los objetivos de los viajeros

Céntrese en el valor de la utilidad de su sitio web y en el contenido que ofrece. El principal objetivo de su sitio web es generar reservas para su hotel. Por lo tanto, usted debe asegurarse de que está ofreciendo toda la información que sus futuros huéspedes necesitan antes de hacer una reserva.

Sea claro y objetivo sobre estructura de habitaciones y amenidades, así como sobre los términos y condiciones para pagos y cancelaciones. Haga de su sitio más atractivo con fotos de alta calidad de las habitaciones y zonas comunes de la propiedad. Si desea ir más allá, piense en destacar las atracciones principales más cercanas, y consejos de transporte, por ejemplo, cómo llegar al hotel en coche.

3. Sea agradable y accesible

¡La estética importa! Piense bien en su diseño y si es robusto o minimalista. Es importante tener un sitio web en el que sus clientes les gusten pasar el tiempo . Intuitivamente, cuando navegamos en un sitio por primera vez, sabemos más o menos donde encontrar todo. Un logotipo claro y obvio, información de contacto, menú de

navegación, iconos de medios sociales y opciones de búsqueda de reserva son el modelo estándar para cualquier índice de sitio web.

4. Recuerde: usted no es su consumidor

Pensar como los clientes es esencial, pero es fácil perder la perspectiva. Usted probablemente sabe todo lo que necesita en su sitio, por lo que una tarea sencilla, cómo encontrar información o hacer una reserva, se vuelve muy intuitiva. No es lo mismo para los consumidores. Cuando sea posible, intente realizar pruebas de

usabilidad. Pregunte a un amigo, colega o cliente de confianza que no esté familiarizado con su sitio cómo completar una determinada tarea sin guiarle por el proceso. Así, usted podrá identificar los principales desafíos que sus huéspedes enfrentan y realizar mejoras.