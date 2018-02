Historias de amor: "Busco a una mujer luchadora"

DONALD.- Estimada doctora Carmen, soy un hombre que desde muy pequeño ha tenido muchas dificultades. Tuve que trabajar duro y estudiar al mismo tiempo para salir adelante. Me considero una persona trabajadora y me gustaría conocer a una dama con esa misma visión, que es nunca darse por vencido y esforzarse al máximo para alcanzar sus metas. Si alguna dama luchadora se identifica con esta forma de vivir, me gustaría conocerla para comenzar una relación amistosa que pueda, en el futuro, convertirse en amor. La interesada llamar al 924-305818.

Mira hijito: Los episodios difíciles de la vida llegan en cualquier momento, lo importante es saber afrontarlos y aprender de ellos. Estoy segura que a través de este espacio conocerás a esa mujer que tanto buscas. Te aconsejo que al momento de conocerla, le brindes lo mejor de ti. Suerte.