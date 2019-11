El próximo 20 de enero de 2020 se llevarán a cabo las Elecciones 2020 donde escogeremos a los nuevos integrantes del nuevo Congreso de la República luego que fuera disuelto por el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de septiembre tras una larga crisis política.



Para estas Elecciones 2020, cada ciudadano deberá tener en cuenta cancelar las deudas pendientes si es que en procesos electorales anteriores no asistió a cumplir con su deber.

Recordemos que se recibe una multa electoral cuando no votaste, no cumpliste tu deber de asistir como miembro de mesa o te negaste a reemplazar a un miembro de mesa ausente, tal como lo indica el reglamento de procesos electorales del Jurado Nacional de Elecciones.



Para poder pagarlas, primero debes tomar en cuenta que las multas electorales por no votar son diferentes, pues el monto depende del nivel socioeconómico: no pobre, pobre o pobre extremo.

Para conocer esta clasificación deberás revisarlo en la tabla de multas por distritos, verificar tu DNI y chequear si el lugar donde vive tiene alguna de estas calificaciones. ¡Consulta aquí la TABLA DE MULTAS!

JNE puso a disposición plataforma que permite conocer si los ciudadanos reportan multas pendientes.

El pago por no votar es de 83 soles y 207.50 soles si no votaste ni asistir como miembro de mesa.

SI NO PAGAS TU MULTA ELECTORAL

No podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

No podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos.

No podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.

No podrás ser nombrado funcionario público.

No podrás inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete.

Además, si no pagas tu multa, el JNE puede iniciar un proceso de cobranza coactiva, en donde pueden embargar tus cuentas bancarias y otros.

PARA PAGAR LA MULTA ELECTORAL

Puedes hacerlo en dos pasos:





Consultar si tienes una multa electoral: Si no estás seguro si votaste o no en las elecciones pasadas, puedes averiguar si tienes pendiente una, la razón y si el JNE te ha iniciado un proceso de cobranza. CONSULTA AQUÍ También puedes averiguar en las oficinas del JNE o en el Centro MAC de Lima Norte o en las agencias del banco de la Nación. Pagar en el Banco de la Nación: Si ya consultaste las multas que tienes pendientes, deberás acudir la agencia del Banco de la Nación cercana. y realizar el pago del monto de la multa electoral.

SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN O DISPENSA

En el caso que no hayas podido asistir a votar por alguna emergencia médica, familiar o tener un motivo importante para negarte a reemplazar a un miembro de mesa ausente, podrás presentar una justificación o dispensa para que se te condone la deuda pendiente.



La justificación es por si no asististe o te negaste a ser miembro de mesa. En tanto que la dispensa es por si vas a excusarte por no ejercer tu deber de votar.

Los requisitos para la justificación o dispensa:





DNI simple o electrónico

Documentación que debe coincidir con la fecha de las elecciones.

Dependiendo de la razón de tu solicitud, existen casos en los que esto no tiene costo alguno. Para los demás, la Justificación cuesta S/ 22.15 y la Dispensa S/ 22.35.

Puedes pagar en cualquier agencia del Banco de la Nación y en las Cajas del JNE, en sus oficinas de av. Nicolás de Piérola 1070, Lima o jr. Pachacútec 890, Jesús María, indicando el código 01465. También en las oficinas consulares, de acuerdo con la tarifa de derechos consulares aprobada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.



De requerir mayor información o tener alguna consulta adicional puede comunicarse al Call Center (01) 311-1717 o a través del correo electrónico consultas@jne.gob.pe: https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/contactenos

El pago de la multa puede ser en cualquier agencia del Banco de la Nación del país indicando el número del DNI, o en el local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicado en el jirón Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima. También se puede pagar en www.pagalo.pe.