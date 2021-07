Desde hace algunos años, el valse Contigo Perú, de Augusto Polo Campos, se ha convertido en un auténtico himno en todo torneo donde participe un equipo peruano. Lo entonaron los hinchas en los estadios de Ekaterimburgo, Saransk y Sochi, en el Mundial de Rusia 2018, donde deslumbraron por su entrega y aliento constante. Hoy juega la Selección ante Paraguay por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2021 y se espera que los muchachos lo canten a todo pulmón en los camerinos. Pero, ¿cómo nació esta canción?

El propio Polo Campos, fallecido en el 2018, lo contaba como si hubiera sido ayer. Faltaban unas semanas para que se inicien las eliminatorias al Mundial Argentina 78 y el gobierno militar, encabezado por el general Francisco Morales Bermúdez, necesitaba un triunfo nacional para calmar las aguas políticas, pues la ciudadanía exigía elecciones y todos los días habían huelgas en el país.

Entonces encargó a un miembro de confianza de su régimen, el general EP Augusto Vinatea, para que se contactara con el compositor, quien ya había lanzado otro tema emblemático como es ‘Y se llama, Perú’. No había tiempo que perder, la blanquirroja debía visitar a Chile en el estadio Nacional de Santiago, que tenía a Carlos Caszely, Carlos Ahumada y Elías Figueroa, en su formación.

“(El general EP) Augusto Vinatea, mi tocayo, me llamó para pedirme que compusiera una canción y me dio 15 días de plazo para que la haga. Eran las 11:30 de la mañana y mientras dejaba a mi tocayo en una reunión con unos pescadores, me fui a un café al frente de Palacio de Gobierno, al famoso Haití. Como no tenía donde escribir, le pedí al mozo una factura. En 15 minutos hice ‘Contigo Perú’ y regresé corriendo a la oficina”, contó Polo Campos.

Pero no fue fácil convencer al general. El compositor insistió para que escuche lo que había creado, pese a que necesitó apenas 15 minutos.

“‘No puede ser, si acabas de bajar’, exclamó mi tocayo. Si pues, le dije, tú me diste 15 días para hacer la canción y yo la he hecho en 15 minutos. Entonces le pidió a los pescadores que ellos sean el jurado de la canción que tenía que cantarla y si les gustaba pues quedaba. Agarré mi papelito y empecé a cantar ‘Cuando despiertan mis ojos y veo, que sigo viviendo contigo, Perú’… fue algo tan emocionante que en el momento que yo cantaba ‘Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú’, lo miro de reojo al general Vinatea y estaba llorando, hasta le corrían las lágrimas. Cuando terminé la gente se paró y no terminaba de aplaudir””, relató.

Con la aceptación, Polo Campos convocó a los legendarios Arturo ‘El Zambo’ Cavero y Óscar Avilés para grabar el valse en un estudio. De inmediato se convirtió en un éxito. Y el criollo recibió 15 mil dólares como pago, una fortuna para la época.

Es más, Jaime Duarte, el recordado ‘Chiquillo’ como lo llamaba Humberto Martínez Morosini, contó que fue en el camarín del Estadio Nacional de Santiago de Chile donde por primera vez se cantó el “Contigo Perú” a capela.

Marco Polo, hijo mayor del compositor, agregó: “La primera vez que la cantan fue en Chile, en un partido que jugamos en Santiago. Mi papá fue con Avilés y Cavero al camerino de la selección y me cuenta que los periodistas chilenos se paraban por encima del muro para ver lo que pasaba y veían al ‘Zambo’ Cavero todo grandote tocando un cajón y a Quiroga calato bailando en el camerino. Los periodistas chilenos dijeron que habíamos llevado un médico brujo (por el ‘Zambo’ Cavero) para que Chile no gane (el partido terminó 1 a 1). Y hasta el día de hoy, cuando termina un partido, ves los videos de la selección y salen bailando igualito, la misma historia de hace 40 años”.

Entonces, hoy hay que cantarla a todo pulmón, ya no en el estadio porque no dejan entrar, sino en casa, con los amigos o la familia. Porque ‘Contigo Perú’ es el himno de la selección.

