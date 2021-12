La Contraloría General de la República alertó al Ministerio del Interior (Mininter) que la demora en la entrega del avión Antonov AN-178 de US$ 64 millones retrasa el proceso de repotenciación de la capacidad aérea de la Policía Nacional del Perú (PNP).

A través de un comunicado, la entidad explicó que la falta de una garantía de fiel cumplimiento en el contrato de compra ”podría generar un potencial perjuicio contra el Estado en caso de incumplimiento por causas atribuidas al proveedor”.

Cabe indicar que, mediante Decreto Supremo N° 019-2019-IN, el 28 de agosto de 2019, se declaró de interés nacional la adquisición de aeronaves de gran envergadura para recuperar la capacidad operativa de la PNP. Bajo ese marco, el 23 de octubre del mismo año, el Mininter y la empresa Spetstechnoexport de Ucrania suscribieron un contrato por US$ 64 millones para la adquisición del avión Antonov AN-178 bajo la modalidad de Estado a Estado.

INFORME DE LA CONTRALORÍA

Según el Informe de Control Concurrente N° 014-2021-OCI//0282-SCC, el contrato de compra del avión Antonov AN-178 es de 24 meses (dos años) contados desde la firma del mismo, el cual venció el 23 de octubre de 2021, salvo que ambas partes aprueben una modificación en el cronograma.

Al respecto, el director general de la Oficina General de Administración y Finanzas del Mininter informó al Órgano de Control Institucional (OCI) que desde el 24 de octubre del presente año corresponde el inicio del plazo para la aplicación de penalidades, lo cual ya fue comunicado a la empresa ucraniana.

Construcción de aeronave tenía avance de 30% a ocho días del culminar plazo de entrega. Foto: Contraloría

INCUMPLIMIENTO

Según la Contraloría, el incumplimiento del contrato no solo corresponde a la entrega del avión sino también la realización de la capacitación y entrenamiento del personal policial peruano en la base del vendedor, la realización de la inspección técnica del avión AN-178 y la entrega del equipo de aviación y documentación operativa (OD) en la base del comprador.

Asimismo, el informe de control recogió información proporcionada por el director de Aviación Policial sobre la visita de trabajo realizada por un inspector de aviones a la empresa ucraniana.

Dicho informe revela que en la visita a las instalaciones de la compañía Antonov, realizada el 11 de octubre, se informó que estructuralmente la aeronave tenía un avance aproximado total de 65%. Sin embargo, el inspector de aviones señaló que el porcentaje de fabricación total estaba en un promedio del 30%.

FALTA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El informe de control también advierte que si bien el contrato establece la aplicación de penalidades por la demora en la entrega del avión Antonov AN-178, el mismo no contiene una cláusula de garantía de fiel cumplimiento u otro instrumento que brinde seguridad del cumplimiento del plazo de entrega del bien contratado.

Según información de la Oficina General de Administración y Finanzas del Mininter, en el contrato de compra se establece que el proveedor deberá pagar la suma de US$ 5 mil mensuales en caso la demora sea de uno a dos meses, pero eso aumenta a US$ 35 mil mensuales en caso la demora sea de tres a cinco meses y a US$ 70 mil mensuales por cada mes, en caso la demora sea de cinco a 12 meses.

Solamente, en caso se excedan los 12 meses de penalidades, el comprador puede solicitar la resolución del contrato.

