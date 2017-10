Oportunidad de chamba para ti. sobrin@. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Ministerio Público están en busca de buenos profesionales para que se lleven buena platita a sus bolsillos.



En primer lugar, Sunarp ofrece 61 plazas laborales bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y los sueldos van desde los S/ 1,900 hasta S/ 9,000. Los interesados tienen hasta el miércoles 18 de octubre para postular y va dirigida solo para aquellos que residan en Lima, Huánuco y Junín.



Otro dato a considerar es que esta convocatoria de Sunarp es para egresados universitarios, bachilleres, titulados universitarios y licenciados en las áreas de Ingeniería Geográfica, ingeniería Civil, Arquitectura, Geográfica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Informática, Derecho, Archivística y Gestión Documental, y Bibliotecología.



En el caso de la de Sunat, son solo 15 plazas disponibles bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y los sueldos van desde los S/ 3,000 hasta S/ 9,000. Los interesados tienen hasta el martes 17 de octubre para postular y va dirigida solo para aquellos que residan en Lima y Cusco.



En esta convocatoria pueden postular egresados técnicos, egresados universitarios, bachilleres, titulados universitarios y personas con Maestría en las áreas de Ciencias de la Comunicación, Ingeniero Mecánico, Mecánico Electricista, Administración, Ingeniería Industrial.



CAS es el sistema principal de contratación en el Estado

Asimismo, Sunat también requiere personal para las áreas de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Minas, Ingeniería Civil, Trabajo Social, Ingeniero Electricista, Médico Cirujano, Computación y Informática. Así que ya sabes.



Y por último, el Ministerio Público ofrece 85 puestos de trabajo bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y los sueldos van desde los S/ 2,000 hasta S/ 6,000. Los interesados tienen hasta el martes 17 de octubre para agarrar alguna de las plazas disponibles.



Cabe precisar que a diferencia de las anteriores, esta convocatoria del Ministerio Público va dirigida no solo para aquellos que residan en Lima sino en otras regiones del Perú como Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.



En esta convocatoria podrán postular personas con secundaria, estudiantes universitarios, titulados técnicos, bachilleres y titulados universitarios para las áreas de Administración, Derecho, Enfermería, Psicología, Químico Farmacéutico, Médico Cirujano, Médico y Tecnólogo Médico, Laboratorio Clínico, Biología, Computación, Informática, Secretariado, Ingeniería Civil, Conductor.



Si no la agarras, no te preocupes sobrin@, que el Estado siempre publica esta clase de convocatorias para reclutar entre sus filas a ávidos profesionales con ganas de sacar adelante al país. Y todas esas ofertas laborales las puedes encontrar aquí en Trome.

