Desde Arequipa, el profesor Everardo Zapata Santillana, creador de ‘Coquito’, habló con Trome del libro que ha enseñado a leer a más de 40 millones de peruanos. Camino a cumplir 100 años, cuenta que es el único con vida de su ‘promo’ y confiesa que no teme a la muerte. Hoy está de cumpleaños y no hará fiesta, pero sí reunión por Zoom con sus hijos, nietos y bisnietos.

¿Cómo nace la idea de crear a ‘Coquito’?

Durante el gobierno del doctor José Luis Bustamante y Rivero, en 1947. Comencé a enseñar en un colegio de Punta Bombón, en Islay, Arequipa, utilizando métodos anglofranceses. Solo algunos niños, los más talentosos de la clase, aprendieron a leer, pero con mucho esfuerzo de mi parte. Así que decidí encontrar un método más sencillo. Ahí nació la idea.

¿Desde el inició pensó en llamarlo ‘Coquito’?

No. Sugerí ‘Amanecer’, ‘Despertar’ y ‘Manantial’, pero me dijeron que era poco comercial y que mejor le pusiera nombre de niño. Esa misma noche soñé que tenía un hijo llamado ‘Coquito’, muy inteligente y amigo de todos. Fue una señal del cielo.

¿Qué decían del libro sus detractores?

No vale la pena recordar. Los resultados hablan por sí solos. Todo Latinoamérica sabe de sus bondades, porque ‘Coquito’ está hecho para el idioma español.

¿Alguna vez ‘Coquito’ le dio problemas?

No. Solo uno de mis editores, al ver que ‘Coquito’ se vendía bien, se fue a España y lo registró como suyo. Me lo arrebataron un tiempo. Me costó ocho años recuperarlo en el Poder Judicial.

Don Everardo sostiene orgulloso, en su mano derecha, la primera edición (1995) del libro.

¿Qué opina de la frase ‘la letra con sangre entra’?

‘Coquito’ ha hecho olvidar esa triste expresión, pues ha enseñado a leer con amor. Los maestros saben que con ‘Coquito’ en tres meses los niños aprenden a leer.

¿Ha visto las clases de ‘Aprendo en casa’?

Sí. Está bien que los niños sigan aprendiendo. Esperemos que sea el único año en que sea obligatoria la enseñanza a distancia. No es bueno que pierdan el contacto y la comunicación con el maestro.

¿Cómo ha estado haciendo en esta pandemia?

Mi hija no me deja salir de la casa (ríe). Todo lo que necesito ella lo consigue. Hay que respetar lo que recomienda el gobierno, porque a mi edad, si me agarra el coronavirus, creo que no la cuento.

¿Y le asusta la pandemia?

Me asusta y me preocupa más que todo por las consecuencias.

¿Teme a la muerte?

No. He cumplido mi misión en la tierra. Como dijo el poeta cubano José Martí: “hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro”. Ya hice las tres y estoy más que satisfecho.

Hoy es su cumpleaños, ¿cómo lo celebrará?

No se puede hacer fiesta. La celebración por mis 94 años va a ser en casa, aprovechando la tecnología, me reuniré por Zoom con mi familia.

¿Le gusta la tecnología?

Soy de otros tiempos. Tenía un celular, pero no me gustaba tenerlo en el bolsillo.

¿Se habla con alguien de su ‘promo’ del colegio?

De mi promoción ya todos han muerto, yo soy el único que queda.

Detrás de un grande hombre siempre hay una gran mujer…

Tengo una esposa muy linda, muy buena, que me acompaña y me cuida bastante…

Compartiendo un postre con su esposa María Misad.

¿Cuántos años de casados?

Me casé en 1956. Ya cumplimos más de 60 años.

¿Cuál es el secreto para tanto tiempo?

Olvidar y perdonar rápido. Nosotros hicimos un acuerdo: si nos peleamos hoy día, mañana ya debemos estar amistados.

¿Tiene hermanos?

Soy hijo único, pero sí he tenido siete medios hermanos. Solo uno vive.

¿Hijos?

Tres en Estados Unidos y dos en Arequipa. Cuatro varones y una ‘niña de mis ojos’.

¿Y nietos?

Entre nietos y bisnietos tengo 26.

Una foto con parte de su familia el día que develaron un busto en su honor, en Arequipa.

¿Qué música prefiere?

Clásica y del recuerdo.

¿Un cantante?

Dos: Rafael y Julio Iglesias.

¿Le gusta cantar?

Yo hice mi tesis sobre la importancia del canto en la educación primaria. (Se pone a cantar una versión de ‘La Cucaracha’ que aparece en ‘Coquito'.)

¿Cuál es su plato preferido?

El camarón y el sudado de corvina.

¿Y el pollo a la brasa?

También. Aunque acá todavía siguen cerradas las pollerías y por eso mi estómago sufre.

Ha sido un placer conversar con usted, don Everardo.

Encantado, pues. Buena suerte, qué Dios bendiga a Trome.

‘EXTRAÑO A PAPÁ’

Ruth Zapata, la ‘niña de los ojos’ de don Everardo, contó a esta diario que ella y toda su familia extrañan abrazarlo y besarlo. “Lo vemos de lejos. No podemos acercarnos a él por temor al contagio. Solo sale a su balcón y nos saluda”, indicó.

SEPA QUE…

-Nació el 15 de agosto de 1926 en el distrito de Cocachacra, en Arequipa.

-Es contemporáneo de la reina Isabel II, el dictador Fidel Castro y la actriz Marilyn Monroe.

-Una productora está interesada en realizar una película de su vida y los 65 años de ‘Coquito’.

-Al igual que el escritor Ciro Alegría fue condecorado con el grado de ‘Amauta’.