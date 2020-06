Michael Graef es un argentino de 29 años, oriundo de la provincia de Misiones que está varado en nuestro país por la pandemia del coronavirus. Pese a que ha tenido la oportunidad de regresar a su país en vuelo de repatriados, él se ha negado porque no le permitieron abordar con sus dos perros en el avión.

El latinoamericano es un mochilero que vendió su casa hace dos años para recorrer esta parte del continente. En sus largos viajes conoció a sus dos compañeros de aventuras: Nilo y Chamo, dos perros abandonados que adoptó mientras visitaba Colombia y Ecuador.

Sin embargo, cuando estaba en Perú se decretó la cuarentena obligatoria, por lo que tuvo que quedarse en nuestro país mientras le pedía ayuda al consulado argentino para que lo repatriaran en uno de los vuelos humanitarios, pero cuando le consiguieron un pasaje aéreo no le permitieron que sus mascotas viajaran con él, así que decidió darle su asiento a un compatriota que lo necesite.

“Ellos son mis amigos y me vienen cuidando desde hace bastante tiempo, son un sustento emocional para mí, yo no pienso dejarlos acá . En todo caso me iría caminando , pero ellos vendrían conmigo”, dijo Michael en una entrevista a Cuarto Poder.

El argentino, quien está hace seis meses en Perú, ha tenido diferentes experiencias en el Perú: le robaron su billetera donde estaba toda su documentación y el poco dinero que tenía. Luego de quedarse sin nada, tuvo que vender su tabla para comprar una bicicleta, pero las fronteras se cerraron, no se amilanó y la acopló para llevar a sus dos amigos caninos.

“Vendí mi tabla de surf y compré una bici. Le tuve que hacer muchas modificaciones y agregarle un carrito para llevar a los perros, porque ellos no pueden caminar mucho”, agregó.

Graef comentó que conversó personalmente con el cónsul argentino para explicarle su situación: “Después ya estaba todo listo para volver, pero me dijo que el vuelo del Hércules tenía capacidad reducida, y no me iba a dejar subir con los perros, aunque los dos tienen libreta sanitaria al día y muy buena conducta”, contó.

Así que por el momento está varado en el Perú hasta que un vuelo acepte a sus mascotas. Aunque ha intentado cruzar las fronteras de Perú para acercarse a Argentina no ha podido porque están cerradas.

“Ellos han pasado hambre y no me han abandonado. Esto es un mensaje de amor, dentro de tantas cosas malas que están pasando, mi idea es mostrarle al mundo que tiene que haber unión entre todos”, dijo el argentino que sobrevive gracias a las donaciones de almas caritativas peruanas hasta que encuentre otro vuelo humanitario para abordar junto a sus perros.

