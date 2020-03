Coronavirus: Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a minimizar la pandemia del virus COVID-19 y aseguró que el brasileño no se infecta y hasta puede bucear en el desagüe y “no le pasa nada”. Además, no desaprovechó en desafiar a la prensa con insultos y los mandó a hacer su “cuarentena”.

Al ser preguntado sobre si la pandemia en Brasil podría llegar a los niveles de Estados Unidos (el país con más contagiados del mundo), el mandatario ultraderechista declaró: “Creo que no se va a llegar a este punto. Porque el brasileño tiene que ser estudiado. No se contagia de nada. Ves a un tipo saltando en aguas cloacales en el desagüe por ahí, sale, bucea en el desagüe. Y no pasa nada con él”, declaró.

“Inclusive creo que mucha gente ya se infectó (de coronavirus) en Brasil, hace algunas semanas o meses, y ya tienen anticuerpos que ayudan a que eso no prolifere”, dijo frente a la residencia oficial en Brasilia.

Luego se acercó a la prensa y los retó desafiante: “Los periodistas dicen que estoy equivocado y que tienen que quedarse en casa. ¿Qué mierda están haciendo acá? ¿No dicen que hay coronavirus? ¿Por qué no se quedan en sus casas haciendo cuarentena?”, disparó Jair Bolsonaro.

Aquí las declaraciones de Jair Bolsonaro:

Coronavirus Brasil: Jair Bolsonaro (Trome)

A un mes desde que se confirmó el primer caso de Coronavirus en Brasil, la pandemia ya ha dejado 77 muertos y 2.915 contagiados en este país de 210 millones de personas, según los últimos datos del ministerio de Salud, que proyecta un gran aumento de casos a partir de abril.

Jair Bolsonaro lleva semanas minimizando la gravedad de la pandemia, afirmando que solo representa un riesgo para las personas mayores y defendiendo que el resto de la población continúe sus actividades normalmente para no perjudicar la economía.

En discrepancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), criticó las cuarentenas impuestas por varios estados brasileños para frenar la propagación del coronavirus, que según él pueden provocar un “caos” social con “saqueos de supermercados” y representar una amenaza para la “normalidad democrática”.

Sus palabras provocaron cacerolazos populares, que han sido cotidianos desde al menos diez días, y críticas de políticos y médicos, que denunciaron la “irresponsabilidad” del mandatario.

“Algunos alcaldes y gobernadores se equivocaron en la dosis. Fue una catástrofe. El turismo cayó a cero. Nadie hace turismo. La red hotelera está al 10% de su capacidad. Mira la desgracia que está ahí. ¿No basta para entender que eso es mucho más preocupante que la enfermedad?”, se preguntó.

