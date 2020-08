El doctor Elmer Huerta informó que fue seleccionado para participar del estudio clínico de la fase 3 de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Moderna en Estados Unidos. El especialista en salud reveló la noticia en su programa.

“Me siento sumamente contento el día de hoy, porque voy a hacer algo que siempre quise hacerlo que es colaborar de una manera directa con el desarrollo de la ciencia. (...) Hace una hora me llaman y me dicen que he sido seleccionado para recibir la vacuna en el estudio. O sea, voy a participar en este estudio de la fase 3 y me han sorteado para que yo reciba la vacuna del laboratorio Moderna”, dijo el galeno en RPP.

El doctor Elmer Huerta indicó que recibirá la vacuna este miércoles a las 7:30 de la mañana en el hospital donde él trabaja, el hospital universitario George Washington.

El médico, quien se inscribió en el Estudio Nacional de Vacunas de Estados Unidos hace dos semanas, mencionó que deberá firmar un acta de 60 hojas en el que le explicarán cuáles son los efectos post dosis.

“Van a poner mis datos en la computadora, la cual va a sacar en la pantalla a qué grupo he sido seleccionado; es decir, si es que voy a recibir la vacuna elaborada por Moderna o si pertenezco al grupo que va a recibir el placebo. Lo interesante es que no lo voy a saber yo, tampoco lo va a saber la persona que me colocará la inyección, eso se llama doble ciego”, concluyó.

El presidente estadounidense Donald Trump informó la semana pasada la compra del gobierno de 100 millones de vacunas contra el coronavirus a la farmacéutica Moderna.