El comportamiento de la enfermedad provocada por el contagio del virus del coronavirus (COVID-19) es el mismo que en cualquier mujer, afirmó Hugo Rázuri, oficial de Salud de Unicef – Perú, vía teleconferencia desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Adelantó que actualmente se están realizando estudios en fluidos vaginales, placenta y canal del parto para saber si la madre puede transmitir la infección del virus al bebé durante el embarazo o parto, informó la agencia Andina.

“Lo que se ha encontrado es que aparentemente no hay una transmisión específica durante la gestación y el parto, lo que no significa necesariamente que una madre no pueda trasmitir el virus al bebé”, comentó.

Está indicado por Unicef que, cuando la mamá sea contagiada por el virus, debe mantener la lactancia materna por los beneficios que tiene en el recién nacido.

La madre debe lavarse las manos y usar una mascarilla para amamantar a su bebé en caso sea infectada.

Si tiene la prescripción de no dar de lactar por alguna condición clínica específica, la otra opción de la madre es extraer su leche materna para dársela al bebé.

“No existe evidencia que demuestre que es necesaria la suspensión de la lactancia materna en caso la gestante sea contagiada por coronavirus", señaló el funcionario de Unicef-Perú.

Actualmente, la cifra oficial de contagiados, según el Ministerio de Salud, es de 71 a nivel nacional.