El coronavirus representa una de las más grandes crisis de la humanidad. Nuestras autoridades indican que estamos dando batalla y a la vez anuncian que se vienen días más complejos. ¿Cómo seguir cuidándonos en casa y, cuando tengamos que salir de ella, cómo ayudar a nuestros adultos mayores y, entre todos, evitar un descontrol como está ocurriendo en muchos países? Trome conversó con el destacado médico infectólogo Eduardo Gotuzzo Herencia, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

-Doctor Gotuzzo, ¿seguimos en la llamada fase 3 de la pandemia? ¿En qué consiste?

Sí, estamos en fase 3, que es cuando todavía está en control, aún se puede determinar un número cercano de focos, el virus está en la comunidad, pero no totalmente diseminado sino dentro de lo que se esperaba. En la fase 4 ya está fuera de control. En otros países el número de enfermos se duplica cada día. En Estados Unidos ya van por los 250 mil.

La fase 4

-Entonces, no necesariamente se llega a la fase 4, ¿se puede evitar?

Sí, claro. Precisamente se hace el esfuerzo para no llegar a eso. En Guayaquil, la gente no tiene dónde ir, se mueren en las calles porque el sistema de salud no ha estado preparado, ni siquiera para recoger los cadáveres. Parte el alma, pareciera peor que una bomba atómica.

-¿Los ‘martillazos’ que está dando el Gobierno son las medidas adecuadas para frenar el coronavirus?

Sí, bueno, creo que sí. Han invitado a un grupo de expertos en matemática para calcular cuál es la curva. No queremos que ocurra lo que ha pasado en España e Italia, con más de 800 personas muriendo a diario, a pesar de ser países con recursos y educación médica. El presidente de Estados Unidos (Donald Trump), después de haberse reído, ahora acepta que van a morir unos 200 mil norteamericanos.

-¿Qué más hacer para que no ocurra como en Ecuador? Hace unos días auxiliaron a un hombre que estaba en el suelo, con síntomas de coronavirus.

Hay que ser responsables de cumplir las normas de manera estricta y ayudar a que la gente no enferme. Cuántos peruanos hay que viven solos, olvidados, no tienen dinero, se sienten mal y caen deshidratados. Hay que cuidarlos, los vecinos tienen que ayudar a los ancianos.

-¿Todavía hay regiones del Perú sin coronavirus?

Sí, hay muchas ciudades, varias provincias. Por eso se debe cuidar que los transportistas y la gente que llegue no tengan la enfermedad. No se puede cerrar sus vías porque sino cómo se realiza el tránsito de alimentos, medicinas.

-Se dice que los casos aumentan en invierno, ¿es verdad?

Todas las infecciones respiratorias aumentan en invierno. Cuando comenzamos a preparar todas las líneas de defensa, discutíamos qué va a pasar en mayo o junio. Por eso debemos prepararnos y cuidarnos, porque en invierno la gente cierra las ventanas, está más junta, los sitios están más cerrados, además que el frío favorece la influenza o gripe y el resfrío.

-Hay familias numerosas que viven en una casa pequeña. ¿Qué les aconsejaría en esta cuarentena?

Además del lavado de manos, aconsejaría que cada cierto rato traten de estar lo más separados que puedan, especial cuidado a los mayores de 60 años y uso de mascarilla en lo posible. Además, hay que ventilar la casa (abrir ventanas), eso ayuda, incluso en los buses.

-En este momento, ¿cuál es la principal forma de contagio y cómo la evitamos?

La principal forma de contagio es respiratoria, por las gotitas que salen cuando la persona infectada tose o estornuda, inclusive basta que hable en voz muy alta, gritando o cantando.

Para evitar contagio lo fundamental es el lavado de manos y distanciamiento social y, en este momento, complementar eso con uso de mascarillas. Recordemos que el 80% de casos son asintomáticos y el 20% hacen la forma clínica moderada. De ese último grupo, la cuarta parte entra a cuidados intensivos y de ahí una pequeña fracción necesita respiradores mecánicos.

-Ya es obligatorio el uso de mascarillas en la vía pública, aunque la Organización Mundial de la Salud aún cuestiona su uso en la calle.

Hasta hace poco diría que no eran necesarias, pero todos estamos aprendiendo de esta enfermedad y se va tomando decisiones de acuerdo a su evolución. En este momento hay que usar mascarillas, porque la población peruana no cumple con la dispersión: por más que se le dice a la gente que haya distancia mínima de un metro, van al mercado y compran uno al costado del otro, cobran el bono haciendo cola muy juntos y muchos ni cumplen con quedarse en su casa. La Policía recoge a todos los desobedientes, pero inclusive ahí podrían contagiar y volverse un nuevo foco.

-No hay suficientes mascarillas y varios médicos indican que las de tela no protegen. ¿Qué hacer?

No es una medida perfecta ni una gran protección, pero ayudan porque podríamos estar con una persona que potencialmente tiene el virus. También ayuda a que no se toquen la boca o nariz con mano contaminada. En este momento, usar las mascarillas quirúrgicas y, por último, aunque sea las de tela, es una salida más práctica mientras esperamos que se produzcan las de tela que cumplan las normas del Ministerio de Salud, ya que no hay stock de mascarillas. Para el personal de Salud sí es necesario los respiradores N95.

ENTRA POR LA NARIZ

-Ayúdenos a usarlas bien. Hay médicos que advierten que el mal uso de mascarillas expone a infecciones.

Eso es verdad. Se deben usar bien. No tapando solo la boca y dejando la nariz afuera, porque el virus entra especialmente por la nariz y la garganta. Luego de usar la mascarilla de tela, hacer esto para tener la lista al día siguiente:

En la noche lavarla, hervirla en agua, porque el virus no vive arriba de los 50 grados.

Luego se pone a secar y se plancha.

Antes de ponérsela y al quitársela, lavado de manos con agua y jabón.

-¿Al salir a la calle podemos llevar a casa el virus en la ropa, zapatos, cabello? ¿Qué hacer apenas retornamos?

Es raro, pueden existir los virus, pero es raro y por eso recomendamos que si la persona salió de casa, al regresar que se saque los zapatos en la entrada, como hacen los japoneses, y los pongan sobre un trapo con alcohol. Después lavarse la cara, las manos y quitarse sobre todo la parte superior que tuvo puesta (camisa, blusa) para lavarla. Y estas prácticas no solo por cuarentena, sino inclusive por las siguientes semanas y meses.

-Circula la duda: ¿el virus está o no en el aire?

No. Hay un estudio que ha creado confusión, fue hecho en un cuarto experimental, pero no es que el virus esté flotando o que se queda suspendido ni va por el aire. Es muy difícil contagiarse de esa forma. El contagio se da cuando se está cerca de la persona infectada y esta tose o estornuda, entonces sale el virus y por eso es que se pide mantener distancia de 1 a 2 metros y el apoyo de la higiene. El virus cae al suelo, no es que esté ‘volando’.

-¿Qué aconseja para la protección dentro del hogar?

Higiene frecuente (con los alimentos, desinfección de manijas, perillas,…) y que salgan pocas personas de casa en la cuarentena. Quien deba salir, que al regresar ponga en práctica lo que les comenté hace un momento. Y si alguien tiene síntomas de coronavirus, aunque aún no se defina su situación, que guarde mayor aislamiento y sobre todo lejos de los abuelitos o personas adultas mayores y embarazadas.

-¿Cómo protegemos a nuestros adultos mayores?

Con su alimentación normal y la medicación que tome (de ser el caso), lavado de manos para quien lo atienda y uso de mascarilla. También, pero sin colas, vacunación para reducir hospitalizaciones y hasta muerte por neumonía e influenza, especialmente donde aún no hay coronavirus. Y alejar de ellos a la persona con sospecha del virus.

-¿Los pacientes oncológicos, diabéticos, hipertensos son también más vulnerables?

Sí, las personas con obesidad, hipertensión, diabetes, pacientes oncológicos, con enfermedad cardiovascular, fibrosis pulmonar, síndrome de Down, los que reciben dosis altas de corticoides, las embarazadas, los que tienen algún grado de inmunodeficiencia.

(Foto: AFP/Simon Malfatto, Sabrina Blanchard)

LOS JÓVENES

Hay jóvenes que creen que el coronavirus ‘solo ataca a ancianos’, pero aquí ya fallecieron dos jóvenes de 26 años.

Les da a los ancianos, incluso a los niños. Es raro que una persona menor de 40 años haga formas graves, puede ocurrir cuando hay enfermedades crónicas previas, pero aunque solo hicieran la forma más leve sí contagian. El joven tiene que ser responsable consigo y su familia. Si se contagia enfermará también a alguien en casa.

-El paciente de coronavirus dado de alta, ¿puede volver a infectarse y contagiar?

No. Las investigaciones en torno a las implicancias que tiene este virus en las personas continúan, pero hasta ahora la información es que no. Una vez curado está protegido, como si adquiriera una inmunidad, y ya no contagia a otros.

-Pasada la cuarentena, ¿aún habrá riesgo de contagio?

Sí, por eso mucha gente y yo seguiremos batallando, puede ser que nos equivoquemos en el camino, pero hacemos nuestra labor con voluntad y pensando mucho en lo que se viene.

-¿Qué se debe hacer?

La gente debe seguir con el lavado de manos y el distanciamiento social: nada de abrazos, besos, agarrarse de las manos de otros, hasta superar esta situación. Se tendría que mantener la restricción de postergar algunas actividades que impliquen aglomeración de personas. También tenemos que ver ‘dónde se prende el incendio del bosque’; por ejemplo, los que lleguen o regresen al país pueden venir infectados, tendrían que estar aislados dos semanas y la familia igualmente en casa.

-¿Qué nos dejará esta pandemia como lección?

La necesaria práctica de un buen y frecuente lavado de manos con agua y jabón para evitar diversas enfermedades. La higiene en casa y desinfección de lugares públicos como mercados, restaurantes y unidades de transporte, servicios higiénicos adecuados en escuelas, centros de trabajo y, por supuesto, la necesidad del servicio de agua y desagüe, y de seguir mejorando el sistema de salud.