El general PNP Herbert Ramos, jefe de la Región Policial Lima, señaló este jueves que no se han reportado casos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) contagiados de coronavirus (COVID-19).

No obstante, el jefe policial indicó que como parte de su labor los agentes continúan resguardando junto a miembros de las Fuerzas Armadas diversos puntos de la capital y del interior del país para hacer cumplir el periodo de inmovilización obligatoria (toque de queda), tal como lo anunció el presidente Martín Vizcarra.

“Hasta el momento, por algunos síntomas reportados, el personal policial ha sido atendido, pero oficialmente no tenemos ningún caso de coronavirus en la Policía Nacional del Perú (¿pero será inevitable, no?) En algún momento”, señaló.

Respecto a la entrega de mascarillas por parte de policías a algunos ciudadanos, el jefe policial explicó que esta acción se realiza, en su mayoría, en algunos centros de abastos en donde se tiende a aglomerar mayor número de personas para el abastecimiento de productos.

“Estamos proporcionando a las personas que no las tienen (mascarillas) porque no las encontraron en farmacias o no tienen los medios económicos para adquirirla”, dijo.

El miércoles, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, aseguró que no se ha reportado hasta el momento ningún caso de contagio de COVID-19 en algún interno de los centros penitenciarios o de rehabilitación de menores.

La medida de inmovilización obligatoria (toque de queda), que se concretó mediante decreto supremo publicado en la edición extraordinaria de Normas Legales, en el diario El Peruano, va desde las 8:00 p.m. y se extiende hasta las 5:00 a.m. del día siguiente, mientras dura el estado de emergencia establecido para combatir el avance del coronavirus (COVID-19) en el país.

