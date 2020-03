Tras confirmarse este viernes 6 de marzo el primer caso de infección por Coronavirus en el Perú en un paciente varón de 25 años que estuvo en España, Francia y República Checa; la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza comentó que no es necesario que los ciudadanos utilicen mascarillas.

Hinostroza hizo un llamado a la calma y precisó que el uso de mascarillas es exclusivo del personal médico que atiende el caso y para el paciente afectado.

“Hagamos un llamado a la calma. No es necesario el uso de mascarillas. Las mascarillas son indicadas para el personal que atiende al paciente infectado y para el paciente para que no contamine a otros. No es para los ciudadanos porque eso no los va a proteger de la infección”, contó la titular del sector Salud quien recomendó el constante lavado de manos.

Ministra de Salud se pronuncia tras llegada del Coronavirus al Perú

EVITAR SALUDAR CON BESOS

La titular del Minsa dio algunas recomendaciones para evitar el contagio del Coronavirus en nuestro país, entre ellas, la medida de nos saludar con beso si es que existen sospechas de estar infectado.

“Quiero hacer un recordatorio, debemos evitar saludarnos con beso, cuando hay este tipo de infecciones se hace una recomendación a que no nos saludamos con beso, ya que es muy frecuente. Ni nos estemos dando la mano de manera innecesaria. El contagio es de persona a persona”, precisó Hinostroza.

Síntomas

Fiebre y escalofríos.

Tos y estornudos.

Dolor de garganta.

Malestar general intenso.

Respiración rápida.

Sensación de falta de aire.

Si durante un viaje o al retornar al país presentas síntomas similares, debes acudir de inmediato a un establecimiento de salud. No te automediques.

Recomendaciones

Lávate las manos frecuentemente, con agua y jabón, mínimo 20 segundos.

Cúbrete la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al estornudar o toser.

Evita tocarte las manos, los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar.

Evita el contacto directo con personas con problemas respiratorios.

Para mayor información, llamar a la línea gratuita 113 desde cualquier operador de telefonía fija o móvil, escribir al WhatsApp 952842623 o al correo infosalud@minsa.gob.pe. Essalud atiende las 24 horas de los 365