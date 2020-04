La curva de contagios por el coronavirus sigue subiendo en nuestro país y la situación parece desbordarse. Ya han fallecido 181 peruanos, entre ellos un médico, un trabajador de limpieza y también policías, que estaban en la primera línea de combate contra esta pandemia que no da tregua. Para que nos dé más alcances del panorama, Trome conversó con la destacada médica, salubrista e investigadora peruana Patricia García Funegra (57), quien también fue ministra de Salud.

Doctora, desde el punto de vista epidemiológico ¿en qué etapa nos encontramos?

Estamos todavía en la subida de casos. Podría haber sido muchísimo más alta, como en cualquiera de los otros países (Italia, España, Estados Unidos), pero gracias a las medidas tempranas y muy extremas hemos podido controlar la curva y no está muy empinada.

¿La situación podría empeorar?

Va a aumentar el número de enfermos y comenzaremos a ver más muertos. Va a ir empeorando en las siguientes semanas, pero de ahí vamos a llegar a una cosa plana, como una meseta, y veremos que el número de infectados empieza a disminuir. Eso depende de que las personas colaboren. Estamos en esta parte de la curva en que las cosas podrían descontrolarse, por eso se han tomado acciones más severas.

¿Hasta cuántos infectados llegaríamos en las próximas dos semanas?

Hay un grupo especializado que está haciendo las proyecciones. No me quisiera anticipar, pero tranquilamente podríamos llegar a los 10 mil infectados. La cifra de muertos también aumentará, porque hay un buen porcentaje de pacientes en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y no se van a recuperar. Van a ser dramáticas estas dos semanas.

Por eso hay mucho pánico en la población. Temen que esto se desborde…

Es importante que la gente no se sienta mal por todo el esfuerzo que han hecho. Hay que tener tranquilidad, paciencia, porque están haciendo todo lo que humanamente se puede hacer. Recordemos que ni siquiera hay tratamiento para esto. Es el curso que se esperaba.

50 MIL DETENIDOS

¿En qué cree que estamos fallando?

En medio de esta guerra, creo que lo que está fallado es la respuesta ciudadana, no de todos, pero de algunos. Es impresionante que tengamos más de 50 mil detenidos en la comisaría, porque no respetan (la cuarentena). No entienden la magnitud de este problema.

¿Y las autoridades?

Yo creo que las acciones del Gobierno han sido las adecuadas, en general. Algo que tenemos que reconocer, más que una falla de las autoridades, es el deficiente sistema de salud. En el país no hemos invertido lo suficiente en las capacidades para poder hacer diagnósticos y las pruebas moleculares son bien limitadas. En el momento que se produjo la descentralización también se perdieron las capacidades. La red de laboratorios se convirtió más en una red de laboratorios a nivel regional y las prioridades de financiamiento dependían de las prioridades de una región. Necesitamos también fortalecer la red de vigilancia epidemiológica. Teniendo esas dos cosas hubiéramos podido hacer un mejor sistema de despistaje para captar los casos de manera más temprana.

Justamente, Pilar Mazzetti afirmó que estamos en crisis, que faltan equipos y las pruebas son insuficientes. ¿Qué medidas se deben tomar?

Más que crisis, diría que estamos en guerra frente a un enemigo para el cual nadie estaba preparado en el mundo, pero países como nosotros terminamos siendo más vulnerables. Lo que nos queda desafortunadamente es buscar oportunidades para las compras internacionales. Incluso teniendo los fondos, resulta difícil porque muchos países están produciendo para su propio uso. Se tiene que optar por soluciones locales, lo que está ofreciendo el Centro Médico Naval, los ingenieros de varias universidades. Las pruebas moleculares siguen siendo escasas en el mundo. Estados Unidos dijo que iba a sacar una prueba de cinco minutos y todavía ni siquiera ellos la tienen a disposición. Las pruebas rápidas son una alternativa que se suma a la molecular, ya se hicieron las compras. Lo más importante para que nuestro sistema de salud no se desborde es mantener la cuarentena el mayor tiempo posible.

FARID MATUK

Farid Matuk, miembro del Comando de Operaciones Covid-19, admitió que fue un error la circulación por género (hombres y mujeres) y el presidente Vizcarra tuvo que retroceder. ¿Qué opina al respecto?

Panamá ya lo había probado y sí le dio resultado. Se probó la estrategia pensando reducir. Sé que él (Farid) usó la palabra error, yo diría que no funcionó y hay que cambiar. El virus tiene solamente tres meses con nosotros y, a medida que vamos avanzando en el mundo, todos vamos aprendiendo.

La cifra de infectados ya superó los 6 mil casos. ¿Cómo aplanar esta curva?

Una de mis recomendaciones sería no reducir las horas de servicio en los supermercados y mercados, pues acumula más gente en menor tiempo. Si tenemos un horario más amplio, disminuirá la aglomeración. El gobierno debe asegurarnos, además, que mejorará la calidad del servicio de salud.

Ya ha muerto un médico en nuestro país y hay más de 120 infectados a nivel nacional, según el Colegio Médico del Perú (CMP). ¿Cómo evitar más víctimas?

No manejo la cifra de infectados. Sé que plantean hacer la prueba de despistaje rápida y también de inmunidad. Se hizo un primer estudio y ha habido un porcentaje de personal de Salud que ya es inmune y eso da cierta tranquilidad, porque el riesgo de contagiarse ya no existe. Para los que son susceptibles, hay que asegurarnos de que tengan el material de protección. Ellos son los héroes de esta guerra y deben tener las armas que necesitan. El Ministerio de Salud (Minsa) tiene que trabajar muy cercanamente con el personal de Salud para identificar las deficiencias y darle el apoyo emocional, porque les afecta ver a todos los pacientes sin poder hacer nada.

Los cinco hospitales designados para atender casos de Covid-19 tampoco se dan abasto y el Colegio Médico propone preparar a todos los centros de salud para recibir a pacientes. ¿Es una solución?

Eso se va tener que ir viendo en el día a día, pero no podemos descuidar a las otras áreas. Hay que tener en cuenta que existen más enfermedades crónicas. Una recomendación de la Organización Mundial de Salud (OMS) es hacer concluir los casos en algunos establecimientos para controlar los elementos de bioseguridad y el riesgo de contagio. Dependiendo del número de casos es posible que otros hospitales reciban pacientes, pero la idea es fortalecer los cinco que ya tenemos.

CUARENTENA

¿Cuánto tiempo más vamos a seguir así? ¿La cuarentena se alargará?

Estimo que dos semanas no van a ser suficientes. Sin embargo, dependerá del comportamiento de las personas, cómo se dé la transmisión. Si se levanta la cuarentena no será total, será progresiva. Estamos hablando de una epidemia en Lima y otra en regiones. Primero vamos a ver cómo se trabaja acá. Tal vez si las regiones realmente entienden la magnitud de esto, utilizan los fondos como deberían y trabajan de manera organizada, ellos podrían contener esto.

Cuando pase esta etapa de cuarentena, muchos creen que el Perú no volverá a la normalidad…

Es cierto. Después de esto ya tenemos que pensar en nuestro nuevo estado de normalidad, que no será el de antes. Hay que repensar todo. Cómo va funcionar el transporte público, porque es uno de los focos de transmisión; la implementación de teletrabajo por un tiempo y la reubicación de trabajadores. Continuaremos con el distanciamiento de metro y medio de los trabajadores, habrá nuevas formas de limpieza en los centros de labores, el alcohol gel tendrá que estar disponible para todos y se deberán tomar controles de temperatura en la entrada y la salida de edificios públicos. Es muy probable que las universidades y escuelas terminen trabajando de manera virtual, más que presencial, para reducir los contagios. En los hospitales se comenzarán a implementar estrategias, como la telemedicina, para hacer las consultas por celular o computadora. Esto tiene cargas dentro de la sociedad, totalmente. Estaremos así hasta que lleguen nuestros medicamentos. Tomará muchos meses, incluso la vacuna demorará entre un año y 18 meses.

¿Qué tan letal es el coronavirus?

Es diez veces más contagioso que la influenza. A inicios de los casos en Wuhan (China), nadie imaginaba su letalidad y que se iba a llegar a una pandemia. Ni la Organización Mundial de Salud lo pensaba. Estados Unidos decía ‘esto no va a llegar’ y ahora tiene miles de infectados y muertos.

¿Cómo debemos protegernos?

Hay que quedarnos en la casa. No tener contacto con nadie, minimizar al máximo las salidas para comprar, porque nos expone y expone a otros. No olvidar la mascarilla y lavarse las manos con agua y jabón, es mucho más higiénico que usar guantes. Si tienen síntomas, como tos, fiebre y falta de aire, llamar al 113.

Si uno se contagia, ¿en cuánto tiempo aparecen los síntomas?

Los síntomas aparecen entre los 2 y 14 días del contacto. La enfermedad puede durar hasta cinco o seis semanas.

Algunos consejos para ir al mercado…

Debe salir una sola persona (la que tiene menos riesgo) y de preferencia solo una vez a la semana. En vez de ir al mercado pueden acudir a la bodega, donde hay menor cantidad de gente. Si tienen su casera de confianza, pueden pedirle su número para pasarle la lista y que luego dejen el pedido en la puerta.

Muchas gracias por la entrevista, doctora.

Gracias también a ustedes. Le pido a todos: quédense en sus casas.