Tras darse dos semanas más de cuarentena debido al incremento de casos por coronavirus, el integrante del Comando COVID-19 Farid Matuk reveló en el programa ‘Tengo Algo que Decirte’ que entre las medidas que se adoptarán en los próximos días y tras el aislamiento obligatorio será el ‘martillazo tecnológico’ y la prohibición de la circulación de las combis en todo el país.

Matuk explicó que el ‘martillazo tecnológico’ se refiere a que con el apoyo de las compañías de telefonía, mediante sus antenas, se podrá saber los lugares con más aglomeraciones y se enviará un mensaje a los usuarios en el que se les pedirá tomar las medidas preventivas. Además se le pedirá retirarse del sitio porque está exponiendo su vida.

“Las antenas de celular que están en todo Lima van a medir la excesiva concentración de las personas y esta excesiva concentración es la fuente de infección garantizada”, recalcó el integrante del Comando COVID-19.

PROHIBIRÁN LAS COMBIS

Asimismo, Farid Matuk indicó que si bien todos estamos exhaustos y hay problemas graves de salud mental por estar encerrados tanto tiempo, una vez que se levante el estado de emergencia, poco a poco se volverá a una ‘vida más relajante’ . “Tal como lo hacemos hoy vamos a pasar a algo más relajante, pero no va a ser lo mismo de antes. El principal temor para no caer en los errores de Italia o España y que se produzca un rebrote. Es decir, no vamos a tener la gran fiesta del clásico peruano en el estadio, eso no”.

Pero también se prohibirá la circulación de combis o las tipo ‘loncherita’. “Las minicombis o ‘loncheritas’ son máquinas de infección, uno va bien apiñados adentro. Esas no pueden circular, en una mototaxi estás más distanciado que en una loncherita”.

“Las combis ya no van a circular no solo en Lima sino en todo el país porque representan un foco infeccioso debido a que allí cuando se traslada la gente lo hacen de manera hacinada”, dijo a su vez el Marco Almerí, experto en salud pública.

