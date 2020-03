Coronavirus en España: El médico español Jesús Candel, del hospital San Cecilio en Granada, estalló de ira y pasó al llanto de la impotencia al dar detalles de la situación que se vive a causa de la pandemia del virus COVID-19.

Luego de suplicar y gritar que los españoles se queden en casa, no soportó más, y terminó entre lágrimas al explicar la dimensión de la enfermedad.

“Nos enfrentamos a algo nunca visto. Estamos viendo como cambia nuestras vidas. No sé como decirlo más veces. No tenemos materiales, equipos de protección, mascarillas y muchas personas mayores que cuidar”, afirmó desesperado el médico español.

“Perdón, perdón”, dijo al romper en lágrimas (ver minuto 1:22). “A este virus lo mata la solidaridad. Le estamos pidiendo a la gente que no piensen que ellos están enfermos, que piensen que ellos van a salvar las vidas. No hay medicina para esto”, agregó.

“Parece una película de terror. No sabes lo difícil que es ver a una mujer entubada y ver a su hija llorar, sabiendo que no hay cura para esto. Mi esposa está de guardia en ese servicio”, relató con visible nerviosismo.

Mira el desgarrador relato del médico español:

Coronavirus: Médico llora en vivo al detallar muertes por COVID-19 (Trome)

“Yo estoy indignado, llegar al hospital, y ver como la gente va a trabajar, sale de su casa. No sé que está pasando en este país, por qué la gente no entiende que se tiene que quedar en su casa”, dijo el galeno español en un programa en vivo.

“Yo no he visto esta contagiosidad tan increíble. Nosotros estamos cayendo como moscas en el hospital, y no han tomado las medidas necesarias. Vamos a tener uno de los picos más altos del mundo. En Madrid, y aquí en Granada solo se está atendiendo en las urgencias a pacientes de coronavirus”, argumentó el médico Candel.

“Yo no me trago nada de lo que me dice esta mier... de Gobierno (de España). Los médicos tenemos más potestad que cualquier político de pacotilla se llame como se llame. Nosotros nos estamos partiendo los cuernos”, reclamó a los gritos.

